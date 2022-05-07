نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور 2019 في السعودية في المقال التالي

سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور 2019 في السعودية أمر يرغب في معرفته العديد من الأشخاص، وتعتبر سيارة تويوتا راف فور 2019 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من إنتاج SUV وهذا النوع من السيارات تواجد في معرض نيويورك بالولايات الامريكية المتحدة وتم تصميمها بالكامل خارجيا وإجراء تحديثات للموديلات السابقة منها وبالنسبة لموديل الجيل الخامس من طراز راف فور فهو يمتاز بقوة الأداء وإجراء تحسينات رائعة على النظام الدفع والمحركات وسوف نتناول في هذا المقال المواصفات هذه السيارة بالتفصيل. مواصفات سيارة راف فور 2019 تتميز سيارة راف فور 2019 بنظام الدفع الرباعي ومن أفضل الأنواع المنافسين في الفئة الرياضية وتنافس عدة أنواع منها تيرين، وهوندا CR V، سيارة كيا سبورتاج وغيرها من الأنواع الأخرى المختلفة.

هذه السيارة مصممة بشكل مصابيح جديد وشبك عريض وحواف سوداء على الجناح الخلفي ويوجد منها أربع طرازات .

وهناك محرك LE وسعته تبلغ 2 لتر وقوته تبلغ حوالي 170 حصان وعدد اللفات في الدقيقة 6000 لفة وعزم الدوران لها 207 نيوتن للمتر الواحد. مميزات كماليات سيارة راف فور 2019 تعمل سيارة راف فور 2014 بالدفع الرباعي وناقل الحركة فيها اوتوماتيكي وتستهلك وقود يبلغ حوالي 16.3كم/لتر من بنزين 91 ووزن السيارة يبلغ من 1614- 1561 كغم.

ويبلغ عدد المقاعد للسيارة خمسة ومساحة الصندوق الخلفي تبلغ 1085 لتر.

كما تحتوي السيارة على مرايا جانبية كهربائية ومصابيح ضبابية في الأمام بالإضافة لوجود مقاعد قابلة للطي في الخلف ونظام يحمي من السرقة. معايير الأمن والسلامة لسيارة toyota rav4 تحتوي سيارة تويوتا راف فور على عجلة قيادة كهربائية بالإضافة لوجود مكيف هواء ومزيل ضباب خلفي.

ويوجد بالسيارة نظام يحمي من السرقة بالإضافة إلى وجود البلوتوث والكماليات المختلفة الأخرى.

كما يتوافر نظام تثبيت السرعة الذكي الخاص بتشغيل المحرك وجنوط مصنوعة من الألومنيوم ويبلغ مقاسها 18 بوصة. سيارة هايبرد تويوتا راف فور LE 2019 تتميز هذه الفئة من سيارة راف فور بمحرك أربعة سلندر تبلغ سعته 2.5 لتر كما أن قوته 219 حصان.

والسيارة عدد اللفات بها يصل إلى حوالي 5700 لفة في الدقيقة الواحدة، بينما عزم دوران هذه الفئة يبلغ 342 نيوتن على المتر.

تتسارع السيارة من السكون لتبلغ سرعة 100 كيلومتر في حوالي 8.5 ثانية وتبلغ السرعة القصوى لها 200 كيلومتر في الساعة.

السيارة بها معايير الأمن عالية حيث تحتوي على مقاعد من جلد فاخر ونظام صوت جيد ووسائد هوائية ونظام للتحذير من النقاط العمياء كما يوجد نظام يحذر السائق عند مغادرة المسار. قائمة اسعار تويوتا راف فور 2019 في السعودية لدى شركة عبداللطيف جميل سعر تويوتا راف فور فور 2019 يختلف من بلد إلى آخر على حسب الموديل حيث يبلغ سعرها حوالي 91,770 ريال سعودي أي تقريبا 24,472 دولار أمريكي .

ويبلغ سعر تويوتا راف فور 2019 بالنسبة لنسخة LE HEV حوالي 108,150 ريال سعودي أي حوالي 28,840 دولار أمريكي.

بالنسبة لسعر سيارة تويوتا راف 4 2019 طراز XLE فإن سعرها حوالي 107,100 ريال سعودي أي ما يعادل 28,560 دولار أمريكي .

وسعر سيارة تويوتا RAV4 2019 موديل LTD HEV حوالي 131,040 ريال سعودي أي ما يعادل 34,944 دولار أمريكي. ألوان سيارة RAV4 2019 توفر سيارة راف فور 2019 بالعديد من الألوان الخارجية ومن أشهرها اللون الأزرق والأسود والرمادي والأحمر والرصاصي والأبيض اللؤلؤي وغيرها من الألوان الأخرى المختلفة وتستطيع اختيار ما يناسبك. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور 2019 في السعودية

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