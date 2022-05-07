نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل قيمة أقساط شهرية وعلى 60 شهرا تقسيط سيارة تويوتا أفالون 2021 شبح المرتفعات والطرق الترابية والصحراوية جميع الموديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة افالون 2021 من لدي شركة عبد اللطيف جميل فهي واحدة من اقوي واكبر الشركات المتواجدة على اراضي المملكة العربية السعودية التي تعمل بمجال بيع السيارات الحديثه كاش وبالتقسيط، مع اتاحة الكثير من المميزات على التقسيط لكافة موديلا السيارات باقل سعر وبدون دفع مقدم لها، وبالسطور التالية نتعرف سويا على مواصفات سيارة افالون 2021 مع مزايا وسعر تقسيط عبداللطيف جميل.

تقسيط سيارة افالون 2021 عبداللطيف جميل

تعتبر سيارة افالون من فئة سيارات السيدان وهي من السيارات القوية والمتينة في التصميم الخارجي مع اناقة في التصميم الداخلي الذي صمم بمواد عالية الجودة، وتتميز في اقتصادها في استهلاك الوقود، وتم تزويدها بأنظمة ترفيهة ومعلومات سهلة الاستخدام لتصبح أكثر السيارات طلبا ومبيعا في وقتا قصير من اصدارها، فهي من السيارات المجهزة بأعلى التقنيات التي تجعلها تسير على الطرق الواعرة والمطبات والطرق الترابية والمرتفعات بسهولة، مع مقصورة داخلية متسعة لجميع افراد اسرتك.

سيارة تويوتا افالون 2021 عبداللطيف جميل بالتقسيط

شركة عبداللطيف جميل توفر لكل المواطنين حق امتلاك سيارة الأحلام باقل قسط شهري والدفعة الاولى 0 بدون مصاريف ادارية واليكم سعر سيارة افالون 2021 من لدي عبداللطيف جميل بالتقسيط.

عروض سيارة تويوتا أفالون إكس إل اي 2021 عبداللطيف جميل

القسط الشهري 2,360 ريالا سعودية.

فترة السداد كحد ادني 60 شهرا.

بدون دفع مقدم.

الدفعة الأخيرة للسيارة بقيمة 47,200.

اجمالي قيمة السيارة 118,000.

عروض عبداللطيف جميل على سيارة تويوتا افالون تورينج 2021

اجمالي سعر السيارة 127,100 ريالا سعوديا.

فترة السداد على 60شهرا كحد ادني.

الدفعة الاولي للسيارة 0.

القسيط الشهري قيمة 2,542.

عروض عبداللطيف جميل على سيارة افالون بريميوم 2021

سعر السيارة الاجمالي بقيمة 152,700 ريالا سعوديا.

فترة السداد 60شهرا.

القسط الشهري بقيمة 3,054.

قيمة الدفعة الاخيرة 61,080ريالا سعوديا.

الاوراق المطلوبة للتقسيط سيارة افالون من شركة عبداللطيف جميل

وضعت شركة عبداللطيف جميل عدد من المستندات يجب توافرها لبدء الاستفادة من عروض عبداللطيف جميل على تقسيط السيارات والتي تضمنت التالي: