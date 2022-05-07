سيارات جديدة أقل من 40 ألف ريال في السعودية بمواصفات قياسية وأسعار اقتصادية

سيارات جديدة أقل من 40 ألف ريال ،من أكثر الأشياء التي يمكن للمواطن البحث عنها هي الأشياء التي تزيد من راحته وراحة عائلته وهي امتلاك سيارة مُريحة ذات مواصفات قياسية واعتمادية وبسعر اقتصادي ومنافس، فـ السيارات في عالمنا تعد من أهم الكماليات المطلوبة وبالرغم أنها من الكماليات ألا أنها أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها يوميًا، سيارات جديدة في السعودية بسعر رخيص أو سيارات جديدة رخيصة في السعودية أو أرخص أسعار السيارات في السعودية وغيرها من الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من المواطنون يومياً عبر محركات البحث، ومن أجل هذا سوف نعرض سيارات أقل من 40 ألف ريال في السعودية من خلال السطور التالية.

سيارات جديدة أقل من 40 ألف ريال

ميتسوبيشي سبيس ستار mitsubishi spacestar 2022

سيارة من نوع الهاتشباك تم صنعها في اليابان.

سعة المحرك 1200 سي سي ويولد المحرك 78 حصان، مع قوة عزم دوران 106 نيوتن/ متر مع ناقل حركة أوتوماتيك ثلاثي الأسطوانات، أما عن سعة خزان الوقود فـ يبلغ سعته 35 لتر، وسعة الشنطة الخلفية للسيارة تبلغ 209 لتر.

تحتوي السيارة على عدة كماليات أمنية وترفيهية منها:

انذار لمنع السرقة. ونظام مانع انغلاق الفرامل. نظام مانع حركة والتحكم في الجر. قفل مركزي. مكيف. كابح سقفي. مشغل أقراص ليزرية. مشغل أم بي ثري وبلوتوث وراديو.

شانجان ألسفن 2022 changan alsvin 2022

هي سيارة سيدان تم صنعها في الصين.

سعة محرك ألسفن الجديدة يصل إلى 1500 سي سي ويولد 105 حصان وقوة عزم دورانه يبلغ 145 نيوتن/ متر، دفع أمامي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، سعة خزان الوقود 45 لتر وسعة الشنطة التخزينية الخلفية للسيارة سعتها 500 لتر.

تحتوي السفن الجديدة على عدة مميزات في محتويات الأمان والحماية والوسائل الترفيهية: