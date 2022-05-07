نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارات الآن..ب 900 ريال احصل على سيارة كيا بيجاس lX 2022 من الجبر لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

ب 900 ريال احصل على سيارة كيا بيجاس lX 2022 من الجبر لمدة 5 سنوات، وسوف نتعرف على كل ما يتعلق بسيارة كيا بيجاس lX 2022 من أهم المواصفات وما تتمتع به من مميزات وأسعار طرحها بالأسواق السعودية، وكل ما ترغب في التعرف عليه قبل الإقبال على الشراء، فقد أطلقت السيارة للمرة الأولى منذ عام 2017 بمعرض شنغهاي الصيني الخاص بتجارة السيارات، وتنتمي لفئة السيارات سيدان الصغيرة ويوجد بها 5 أبواب فهي من أفضل السيارات العائلية التي تتمتع بثقة كبيرة منذ أن تم الإعلان عنها. ب 900 ريال احصل على سيارة كيا بيجاس lX 2022 أعلنت شركة الجبر لتمويل السيارات عن توفير فرصة لتقسيط الشهري لسيارة كيا بيجاس على مدار خمس سنوات فيما يعادل 60 شهر.

على مدار خمس سنوات فيما يعادل 60 شهر. وهذا بعد أن أعلنت عن توفير دفعة أولى للسيارة تبلغ نحو 5,187 ريال سعودي.

وتكون نسبة الدفعة الأخيرة من الثمن الكلي للسيارة تبلغ نحو 15,559 ريال سعودي.

ومن المقرر أن تطرح السيارة في الأسواق السعودية بسعر يبلغ نحو 51,863 ريال سعودي.

تتوفر تقسيط سيارة كيا بيجاس من شركة جبر بقسط شهري يبلغ حوالي 962 ريال سعودي.

بقسط شهري يبلغ حوالي 962 ريال سعودي. كما أنه قد أعلنت بعض المصادر بأن السيارة سوف تتوافر بعدة فئات مختلفة تبدأ من 51115 ريال سعودي، وتكون الدفعة الأولى بقيمة 5112 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة تبلغ حوالي 15335 ريال سعودي. مواصفات سيارة كيا بيجاس lX 2022 من اهم ما تتميز بها السيارة الصوت المميز الذي يصدر خلال القيادة.

سيارة كيا بيجاس lX 2022 ترتفع عن الأرض بشكل كبير مما يساهم بحمايتها عن طريق الاحتكاك أو تسبب أي ضرر بهيكل السيارة الخارجي.

السيارة متوفرة بفتيس متين حيث أنه يعمل عن طريق 6 سرعات متنوعة.

سيارة كيا بيجاس متوفر بها شاشة خاصة بعرض المعلومات بمقاس 2.8 بوصة.

متوفر بها شاشة خاصة بعرض المعلومات بمقاس 2.8 بوصة. تحتوي على مكبرات للصوت تعمل عن طريق 6 سماعات.

السيارة تتميز باحتوائها على فتحة في السقف بانوراما.

متوفر بها مرايا جانبية تعمل بخاصية الكهرباء، كما أن مؤشرات السيارة تعمل عن طريق تقنية الليد.

سيارة كيا بيجاس lX 2022 متوفر بها شاشة لدعم الرؤية الخلفية أثناء القيادة حتى تقوم بتوجيه السائق عند السير على الطريق. عمر شويل - جدة أحصل على سيارات الآن..ب 900 ريال احصل على سيارة كيا بيجاس lX 2022 من الجبر لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارات الآن..ب 900 ريال احصل على سيارة كيا بيجاس lX 2022 من الجبر لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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