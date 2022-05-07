وحش الكون وصل مصر والسعودية ..سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات ومميزات عالمية

سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات ومميزات عالمية، تعتبر سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 من أهم السيارات التي تتمتع بالكثير من المميزات، والتي سوف نوضحها لكم اليوم بهذا الموضوع فيما يتعلق بالمواصفات المتاحة بالسيارة وما تحمله من مميزات وتجهيزات فائقة الجودة وكل ما يتعلق بالملحقات التي تتواجد بها، وبالفقرة القادمة سوف نعرض تقرير شامل بكل ما يخص وصف السيارة، وأيضاً نتحدث عن أسعار السيارة للشراء.

سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات ومميزات عالمية

قد تحتوي سيارة تويوتا فيورتشنر بالعديد من المميزات والمواصفات التي قد تميزها وتفضلها عن غيرها من السيارات .

ومن هذه الصفات هي:-

مواصفات سيارة تويوتا فيورتشنر 2022

تعتبر سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 من بين أنواع السيارات الضخمة القوية من حيث التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية.

تتمتع سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بالعديد من الخواص النادرة.

التي تجعلها ذات قوة ومتانة للهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية كبيرة، وتحتوي على العديد من تقنيات ووسائل الأمن والسلامة.

تتمكن من السير بكل سهولة على الطرق الواعرة والمنحنيات عن طريق الهيكل المتين والتصميم القوي.

تبلغ سعة المحرك نحو 2500 سي سي كما أن السيارة مزودة بجنوط تبلغ حوالي 17 بوصة.

سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 متوفر بها سبع مقاعد وبها وسائد هوائية تساهم في التقليل من العرضة للرضوض والصدمات.

متوفر بها سبع مقاعد وبها وسائد هوائية تساهم في التقليل من العرضة للرضوض والصدمات. يتم القيام باستخدام سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بأنها مريحة للغاية حيث أنه من الممكن القيام بطي المقاعد بتقنية الكهرباء بطريقة إلكترونية.

بأنها مريحة للغاية حيث أنه من الممكن القيام بطي المقاعد بتقنية الكهرباء بطريقة إلكترونية. الطول المتعلق بالعجلات مميز مما يجعلها أكثر ثبات على الطرق.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 تحتوي على تقنيات وتجهيزات متعددة منها وجود فرامل مانعة للانغلاق والتي تعمل على تحديد القيادة على الطرق الصعبة والمنحنيات وتعمل بخاصية أي بي إس.

تحتوي على تقنيات وتجهيزات متعددة منها وجود فرامل مانعة للانغلاق والتي تعمل على تحديد القيادة على الطرق الصعبة والمنحنيات وتعمل بخاصية أي بي إس. نظام الكبل يتم من خلال تقنية إلكترونية إي بي دي لتضمن التحكم الكلي بالسيارة بطريقة متساوية.

متوفر بها وسائد هوائية لتقلل من حدوث أي صدمات أو رضوض.

سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 مرتفعة عن الأرض مما يجعلها من السيارات المناسبة جداً لتقوم بالمحافظة على السيارة من التعرض للصدمات الأرضية.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022