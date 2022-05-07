نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة لإدا نيفا Lada niva 2022 تتحدي المستقبل بمواصفات عالمية وأسعار خالية في المقال التالي
تعتبر سيارة لادا نيفا من السيارات الروسية الرائعة الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي تكون مزودة بالعديد من التقنيات العالية ولها سرعة فائقة ويوجد منها أربع أنواع مختلفة يختلف كل نوع عن الأخر وتتميز بتقنيات حديثة وسريعة وتعتبر سيارة لادا نيفيا من السيارات الشعبية المتداولة بين الكثير فهي تملك محرك قوي وسرعة فائقة ومحركات داخلية وخارجية مميزة وقادرة على التحرك والسفر فهي تعتبر أيضًا من السيارات الرياضية علاوة على سعرها المناسب مقارنة بغيرها من السيارات وسوف نتناول خلال هذا المقال أهمية سيارة لادا نيفيا ومواصفاتها بالتفصيل موضحًا مميزات سيارة لادا نيفيا واسعارها.
مميزات سيارة لادا نيفيا بالسعودية
توجد العديد من السيارات بالمملكة العربية السعودية وسوف نوضح مميزات سيارة لادا نيفيا خلال السطور الآتية
- تحتوي سيارة لادا نيفيا على عجلات بلاستيكية قوية ضد الكسر.
- تمتلك سيارة لادا نيفيا محرك قوي يبلغ سعته ١.٧ لتر فيعتبر هذا المحرك رباعي الاسطوانات.
تحتوي تلك السيارة على دافع مميز وقوي للعجلات الخاصة بها.
- تعتبر سيارة لادا نيفيا من السيارات التي تستهلك كمية بنزين قليل فهي موفرة جدًا للبنزين.
- من المميزات الخارقة لسيارة لادا نيفيا أنها تمتلك شاشة لمس مميزة تعمل من خلالها.
- تحتوي تلك السيارة على زجاج مميز فيتكون زجاجها من مادة عازلة للضوضاء بمجرد غلقه.
تمتلك هذه السيارة وسائل أمان عديدة لحماية السائق من الاصطدام.
- لدى تلك السيارة فرامل قوية قادرة على مواجهة الحالة الطارئة.
- تحتوي على مكيف قوي يساعد على تلطيف الجو.
أسعار سيارة لادا نيفيا السعودية
يختلف سعر سيارة لادا نيفيا من مكان لأخر حيث تعتبر من السيارات المناسبة لسعرها وسوف نتناول أسعارها خلال تلك السطور
- تصل سعر سيارة لادا نيفيا حوالي من الفئة الأولى حوالي ٣٤ ألف ريال سعودي أي بما يعادل ١٦٣ ألف جنيه مصري.
- وتصل سعر سيارة لادا نيفيا من الفئة الثانية حوالي 44ألف ريال سعودي أي بما يعادل ١٨٣ ألف جنيه مصري.
- وتصل سعر سيارة لادا نيفيا من الفئة الثالثة حوالي ٥٣ ألف ريال سعودي أي ما يعادل ١٩٢ ألف جنيه مصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسطورة وصلت.. سيارة لإدا نيفا Lada niva 2022 تتحدي المستقبل بمواصفات عالمية وأسعار خالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.