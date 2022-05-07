الأسطورة وصلت.. سيارة لإدا نيفا Lada niva 2022 تتحدي المستقبل بمواصفات عالمية وأسعار خالية

تعتبر سيارة لادا نيفا من السيارات الروسية الرائعة الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي تكون مزودة بالعديد من التقنيات العالية ولها سرعة فائقة ويوجد منها أربع أنواع مختلفة يختلف كل نوع عن الأخر وتتميز بتقنيات حديثة وسريعة وتعتبر سيارة لادا نيفيا من السيارات الشعبية المتداولة بين الكثير فهي تملك محرك قوي وسرعة فائقة ومحركات داخلية وخارجية مميزة وقادرة على التحرك والسفر فهي تعتبر أيضًا من السيارات الرياضية علاوة على سعرها المناسب مقارنة بغيرها من السيارات وسوف نتناول خلال هذا المقال أهمية سيارة لادا نيفيا ومواصفاتها بالتفصيل موضحًا مميزات سيارة لادا نيفيا واسعارها.

مميزات سيارة لادا نيفيا بالسعودية

توجد العديد من السيارات بالمملكة العربية السعودية وسوف نوضح مميزات سيارة لادا نيفيا خلال السطور الآتية

تحتوي سيارة لادا نيفيا على عجلات بلاستيكية قوية ضد الكسر.

تمتلك سيارة لادا نيفيا محرك قوي يبلغ سعته ١.٧ لتر فيعتبر هذا المحرك رباعي الاسطوانات.

تحتوي تلك السيارة على دافع مميز وقوي للعجلات الخاصة بها.

تحتوي تلك السيارة على دافع مميز وقوي للعجلات الخاصة بها. تعتبر سيارة لادا نيفيا من السيارات التي تستهلك كمية بنزين قليل فهي موفرة جدًا للبنزين.

من المميزات الخارقة لسيارة لادا نيفيا أنها تمتلك شاشة لمس مميزة تعمل من خلالها.

تحتوي تلك السيارة على زجاج مميز فيتكون زجاجها من مادة عازلة للضوضاء بمجرد غلقه.

تمتلك هذه السيارة وسائل أمان عديدة لحماية السائق من الاصطدام.

تمتلك هذه السيارة وسائل أمان عديدة لحماية السائق من الاصطدام. لدى تلك السيارة فرامل قوية قادرة على مواجهة الحالة الطارئة.

تحتوي على مكيف قوي يساعد على تلطيف الجو.

أسعار سيارة لادا نيفيا السعودية

يختلف سعر سيارة لادا نيفيا من مكان لأخر حيث تعتبر من السيارات المناسبة لسعرها وسوف نتناول أسعارها خلال تلك السطور