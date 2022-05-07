الحلوة وصلت السعودية ..برادو 2023 في السعودية سيارة الدفع الرباعى القوية بشكل فخم وجديد ومواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة الحلوة وصلت السعودية ..برادو 2023 في السعودية ، تشير بعض من التقارير لقدوم جيل جديد من شركة تويوتا برادو 2023 من خلال انتشار عدة صور تخيلية لمقدمة ومؤخرة السيارة، ولكن لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في أواخر عام 2022 وسوف تطرح بسوق السيارات السعودي في بداية عام 2023.

الحلوة وصلت السعودية ..برادو 2023 في السعودية

شركة تويوتا اليابانية في أتم الاستعداد لكي تقوم بتقديم واحدة من أحدث سيارات الجيل الجديد، وبعد انتشار بعض الصور الخاصة بالسيارة عبر مواقع التواصل المختلفة بدأ الجميع بالبحث عن موعد الكشف عن السيارة وسعرها ومواصفاتها المطورة.

ولكن يبدو أن تويوتا برادو تستوحي التصميم الخارجي من سيارة لاند كروز المشهورة، وتندمج المصابيح الأمامية على جانبي المقدمة وتلتقي مع شبك التهوية الضخم الذي يكون على شكل حروف تويوتا بالإنجليزية.

مواصفات سيارة برادو 2023

سوف تحصل تلك السيارة على العديد من المواصفات التي تكون موجودة لأول مرة بتاريخ هذا الموديل، كما أن السيارة تمتلك أكثر من محرك وسوف نستعرض لكم أهم مواصفات السيارة فيما يلي:

سعة محرك السيارة 2700 سي سي وقوة 164 حصان مكون من 4 أسطوانات.

محرك السيارة مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات والحد الأقصى لقوة عزم الدوران 246 نيوتن متر.

كما أن سعة خزان الوقود تصل إلى 87 لتر.

يصدر من السيارة نسخة هجينة من فئة هايبرد وتتراوح سعتها من بين 2.5 لتر إلى 2.7 لتر.

تحتوي السيارة على 7 وسائد هوائية للأمان.

يوجد بالسيارة نظام التحكم في ثباتها الذي يكون vsc.

كما بها نظام خاص بالتماسك A- TRC.

تحتوي أيضاً على نظام PCS وهو نظام الأمان المستخدم ما قبل التصادم.

تأتي السيارة بمظهر خارجي أنيق.

محرك ديزل جديد بسعة 3.3 لتربقوة 309 حصان وقوة عزم الدوران 700 نيوتن متر.

سعر سيارة برادو 2023 في السعودية

يتساءل العديد من الأشخاص عن سعر السيارة في المملكة العربية السعودية حيث يبدأ سعر السيارة من 165.000 ريال سعودي إلى 22100 ريال سعودي، فيما يكون سعر سيارة لاند كروز وهي شقيقتها الأكبر يبدأ سعرها من 224.000 ريال سعودي إلى 404.000 ريال.