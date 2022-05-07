الوحش الامريكى وصل.. سيارة جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية قنبلة الموسم الجبارة باسعار ومواصفات خيالية

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عمر شويل - جدة الوحش الامريكى وصل.. سيارة جيب جراند شيروكي ، لقد كشف مؤخراً وبشكل رسمي عن سيارة جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة بعد وقت بسيط من إطلاق السيارة الرياضية متنوعة الاستخدامات في بداية شهر أكتوبر 2021، وقامت الكثير من التقارير العالمية بنشر سعر ومواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022 التي تمتلك صفين من المقاعد.

حيث أن سعر السيارة يبدأ من 37.400 دولار أمريكي الذي يعادل 140.000 ريال سعودي، تمتلك السيارة العديد من المواصفات الفاخرة التي جعلتها السيارة الأولى في المملكة العربية السعودية.

الوحش الامريكى وصل.. سيارة جيب جراند شيروكي

تعتبر سيارة جيب جراند شيروكي 2022 من السيارات الفاخرة التي تأتي بكثير من المواصفات المختلفة، كما أن السيارة تأتي بثلاث خيارات من المحركات ومنها التالي:

يتكون المحرك الأول منها 6 أسطوانات تصل سعته 3.6 لتر ويقوم بتوليد قوة 293 حصان وقوة عزم الدوران تبلغ 348 نيوتن متر.

بينما يحتوي المحرك الثاني على 8 أسطوانات تبلغ سعته 5.7 لتر ويقوم بتوليد قوة 357 حصان وقوة عزم دوران تبلغ حوالي 528 نيوتن متر.

أما المحرك الثالث فهو يمتلك محرك هايبرد ذات 4 أسطوانات ويولد قوة 375 حصان وقوة عزم دوران تصل إلى 637 نيوتن متر.

تتمتع المقصورة بمساحة داخلية واسعة تصل إلى 6 أشخاص مع ستة مقاعد مصنوعة من الجلد باليرمو وهو من أحد أنواع الجلد الفاخر.

كما أن المقاعد مزودة بنظام تدليك يمكن أن يتم التحكم به بحرية كبيرة بخمس أوضاع على حسب رغبة السائق.

كما يوجد بها وضع كهربائي يتم التحكم به بكل سهولة.

تمتلك سيارة جيب جراند شيروكي لوحة عدادات بلمسات خشبية بالجزء السفلي.

لوحة عدادات بلمسات خشبية بالجزء السفلي. بالإضافة إلىأنهاتمتلك 7 فتحات تهوية وشبكة مصباح بمقدمة بها مؤشر ليد.

متوفر بالسيارة نظام خاص بالمعلومات والترفيهات حيث تحتوي على شاشة تعمل عنت طريق اللمس بقياس 8.4 بوصة للفئة الأولى.

كذلك شاشة بقياس أكبر 10.1 بوصة تكون متصلة ببرنامج كونيكت ترفيهي للمعلومات.

سعر سيارة جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية

لقد تم طرح السيارة في سوق السيارات العالمي بحوالي 5 فئات بسعر يبلغ إلى 63.400 دولار أمريكي، كما أطلقت السيارة بسوق السيارات في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 238 ألف ريال سعودي.