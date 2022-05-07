السيارة الروسية الخرافية... سيارة لادا نيفا موديل 2022 أحداث مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا موديل 2022 أحداث مميزاتها، تعتبر سيارة لادا نيفا هي سيارة نادرة من نوعها تضم الكثير من التقنيات الحديثة لتجعلها من أفضل السيارات على الطرق بالمملكة العربية السعودية، وقامت شركة لادا الروسية بطرح نموذج جديد للسيارة التي تحمل تاريخ طويل ومازالت سيارة الدفع الرباعي قيد الإنتاج، وقد كشفت الشركة بأن الإصدار الجديد من السيارة يتصدر عام 2022، وسوف تكون للسيارة العديد من المواصفات الجديدة المتنوعة عن المفاهيم السابقة، كما أنها مناسبة لكافة المستهلكين من خلال السعر والمواصفات، والسعر الموجود بها مناسب لكافة المستهلكين من حيث المواصفات وكذلك السعر، كما أنها تناسب مع كافة الطرق المعرض للحوادث سواء كانت صخرية أو رملية أو صعبة، مما يعني أنها من أشهر السيارات الملائمة للطرق الصعبة بالمملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف سوياً على أهم مميزات مواصفات وسعر سيارة لادا نيفا 2022.

سيارة لادا نيفا موديل 2022 أحداث مميزاتها

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تعمل سيارة لادا نيفا 2022 بمحرك قوي يعمل بقوة 114 حصان مع توفير اسطوانه بسعة 1600 بوصة.

بمحرك قوي يعمل بقوة 114 حصان مع توفير اسطوانه بسعة 1600 بوصة. كما أن المحرك متوفر بقوة 168 حصان، مع توفير اسطوانه بسعة 2 لتر وبإزاحة تبلغ 2000 سم.

عجلات السيارة مصنعة من البلاستيك المقوى مقاوم للكسر والصدمات.

قطر العجلات يبلغ نحو 15 بوصة، والسيارة يوجد بها الكثير من وسائل الأمان من بينها نظام الفرامل التي تمنع الانغلاق وبها نظام الحقت الإلكتروني.

السيارة تدعم وظيفة البلوتوث وبها نقطة الاتصال بالوايف أي.

إلى جانب وجود منفذ للشحن اللاسلكي لجميع الهواتف المحمولة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تشتهر سيارة لادا نيفا 2022 بالكثير من المزايا التي جعلتها من أهم أنواع السيارات الموجودة بالسوق السعودي.

بالكثير من المزايا التي جعلتها من أهم أنواع السيارات الموجودة بالسوق السعودي. تتميز السيارة باحتوائها على مصابيح كهربائية بتقنية الليد المانعة للضوضاء الذي يصدر من الخارج.

يوجد بالسيارة مقاعد توفر الراحة وتقبل الاسترخاء والاستلقاء مع المحافظة على دفء الركاب وتوفر لهم الراحة خلال الرحلة.

السيارة يوجد بهت مجموعة مختلفة من وسائل الترفيه بما فيهم أبل كار والاتصال بتقنية البلوتوث.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول