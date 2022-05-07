فرصة لن تعوض للبيع سيارات هيونداي مستعملة بالسعودية

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توفر معارض السيارات السعودية العديد من السيارات المستعملة من ماركة تويوتا وماركة هيونداي بحالات ممتازة كالجديدة بمواصفات مذهلة وبأسعار تناسب الجميع وسنتعرف على أهم الأنواع والمميزات والمواصفات المتاحة في سوق السيارات المستعملة. سيارات للبيع مستعملة بالسعودية: متوفر سيارة هيونداي أكسنت مستعملة موديل 2017 موجودة بمدينة أبها:

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة بها محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي وتمتاز بقوة 107 حصان.

السيارة بها ناقل للحركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 131000 كيلو متر.

سيارة هيونداي أكسنت بها جنوط مقاس 14 إنش.

السيارة مزودة بمقاعد من المخمل وأقفال للأبواب ألية بالإضافة إلى النوافذ الكهربائية.

تحكم كامل في عجلة القيادة بإستخدام الأوامر الصوتية.

السيارة مزودة ببلوتوث ومكيف يدوي ومخرج إتصال يو إس بي.

كما يتوفر بسيارة هيونداي أكسنت مشغل سي دي، ومدخل 4 بالإضافة إلى مكبرات الصوت.

يوجد بالسيارة عيب واحد بالقير عند التواجد في أماكن المرتفعات.

يبلغ سعر السيارة هيونداي أكسنت 19000 ريال سعودي.

متاح سيارة هيونداي توسان أوتوماتيك موديل 2013 بمدينة الرياض.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تمتاز سيارة هيونداي توسان بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي وبقوة 155 حصان.

السيارة مزودة بمقاعد من المخمل وتكيف أمامي وخلفي.

سيارة هيونداي توسان مزودة بجنوط مقاس 17 إنش بالإضافة إلى وجود فتحة سقف بانوراما.

تتميز سيارة هيونداي توسان بنوافذها الكهربائية وتحكم كامل في الأوامر الصوتية والبلوتوث.

بالإضافة إلى توفر إتصال يو إس بي ومشغل سي دي ومكبرات صوت بالإضافة إلى تحكم كهربائي في المقاعد.

السيارة بها ضربة خفيفة في الشنطة الخاصة بها لم يتم إصلاحها.

بلغ سعر سيارة هيونداي توسان 23000 ريال سعودي.

يوجد سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2014 في مدينة الرياض.

الوقود المستخدم في السيارة بنزين.

تمتاز السيارة بإمتلاك محرك قوي 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان.

بلغ عداد المسافات المقطوعةعند العرض 150000 كيلو متر.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

سيارة تويوتا كورولا مزودة بجنوط مقاس 15 إنش مع نظام تثبيت السرعة.

بالإضافة إلى أن سيارة تويوتا كورولا مزودة بنظام أقفال ألية للأبواي وبمقاعد من المخمل بالإضافة إلى نظام حماية من السرقة.

سيارة تويوتا كورولا بها وسائد هوائية ونوافذ كهربائية ومزودة بإتصال يو إس بي ومشغل سي دي.

السيارة مزودة بمكبرات للصوت وصندوق خلفي كهربائي.

السيارة بها بعض الخدوش البسيطة.

بلغ سعر سيارة تويوتا كورولا المستعملة 33000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة فرصة لن تعوض للبيع سيارات هيونداي مستعملة بالسعودية - ثقفني

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