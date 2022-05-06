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عمر شويل - جدة أرخص سيارة تويوتا مستعملة تبدأ بـ 15 , 000 ريال في المملكة السعودية بمواصفات مميزة يبحث كثير من المستخدمين عن أرخص أنواع السيارات تويوتا المستعملة داخل المملكة السعودية خاصة أن شركة تويوتا اليابانيه من أكثر الشركات المشهورة والمعروفة داخل الأسواق السعودية وهي من أفضل أنواع الطرازات الخاصة بالسيارات وحققت شعبية كبيرة جدا داخل المملكة السعودية وبالتالي يهتم بها الجميع بشكل دائم حيث يبحث كثير من الأشخاص حول معرفة أسعار السيارات المستعملة خاصة سيارة تويوتا التي يوجد فيها العديد من المواصفات المميزة التي يبحث عنها الجميع.

أرخص سيارة تويوتا مستعملة

تعتبر سيارة تويوتا 2010 من أكثر أنواع السيارات التي حققت نسبة مبيعات كبيرة في الفترة الأخيرة تم اصدارها منذ سنوات عديدة،ولكن ما زالت محتفظه بمكانتها المفضلة لدى الجميع حيث تعتبر من أكثر السيارات التي تم بيعها في جميع أنحاء العالم وغير مكلفة نهائيا ويوجد فيها العديد من المعدات القياسية التي تتناسب مع الجميع بجانب سهولة قيادتها ويوجد فيها العديد من المميزات.

سيارات تويوتا مستعملة

سيارات تويوتا مستعملة تتميز هذه السيارة موديل 2010 بمحرك أربعة سلندر 1 . 8 لتر أما بالنسبة لقوة الحصان 132 كما يتواجد فيها ناقل حركة يدوي بخمس سرعات ويوجد أيضا أنواع أخرى من نفس السيارة يوجد فيها ناقل حركة الاوتوماتيك حوالي 6 , 000 دوره في الدقيقة.

تتميز أيضا طراز XRS بمحرك Scion Xb أربعة سلندر وقوة الحصان 158 حصان كما يتواصل فيها ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات أو ناقل حركة يدوي يتواجد فيه أيضا خمس سرعات وهو من أفضل المحركات التي يتوافر فيها استهلاك للوقود بشكل كبير للغاية وهذا يجعل كثير من عشاق هذه السيارة البحث عنها بشكل دائم أما بالنسبة لعزم دوران المحرك يصل إلى 4 , 400 دوره في الدقيقة الواحدة ويسير هذا المحرك إلى 96 كم خلال ثمن ثواني فقط ، بجانب وجود العديد من المميزات الأخرى الموجودة في هذه السيارة كما يتوفر العديد من الألوان الجذابة.

سعر سيارة تويوتا كورولا

سعر سيارة تويوتا كورولا يصل سعر هذه السيارة داخل الأسواق من المملكة السعودية حوالي 15 , 000 ريال سعودي والتي يتناسب مع جميع الفئات.