سيارات موديل 2022 بدون مقدم وأول قسط مجاني بأقل راتب

السيارات الجديدة تحتوي على كماليات حديثة وبها جميع المتطلبات التي يبحث عنها الفرد، وبسبب أسعارها الفاره فأن البعض من الأشخاص يذهبون إلى شراء السيارات المستعملة، والتي تكون بسعر جيد ومناسب للجميع، ومع ذلك فأنه تتواجد بعض الشركات والبنوك السعودية التي توفر تمويل لسعر السيارات والعروض المتوفرة في المعارض والوكلاء المعتمدين ومن ضمن تلك السيارات هي أفضل السيارات الجديدة موديل 2022، والمتوفر من خلال أقوى وأهم الشركات داخل المملكة العربية السعودية والذي يصلح للمواطنين والمقيمين.

عروض السيارات الجديدة

توفر لك شركة عبد اللطيف جميل عروض سيارات جديدة موديل 2022 بدون مقدم والقسط الأول مجاني، لتحصل على أفضل أنواع السيارات بقسط شهري بسيط في متناول أيدي الجميع، سيارات جديدة بأقل قسط شهري، فلجميع محدودي الدخل إليكم أفضل العروض والخدمات المجانية المتوفرة لك من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وبدون مقدم والأقساط الشهرية محتسبة من ضمن الخمس سنوات لفترة سداد الأقساط، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، ومن أهم موديلات السيارات هي سيارات كيا بيجاس بقسط شهري 900 ريال، ريو، سيراتو، وجميع تلك السيارات موديل 2022 وسينتهي العرض التمويلي بعد يومان، حيث أنه استمر فترة شهر رمضان المبارك ويمتد حتى نهاية عيد الفطر المبارك، والعروض متوفرة لجميع سيارات كيا 2022 بدون كفيل ولا يوجد رسوم إدارية كما أنه تمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

طريقة طلب تمويل سيارات كيا 2022

توفر لك شركة عبد اللطيف جميل أقوى عروض السيارات الحديثة منها سيارات كيا، سيارات هيونداي، سيارات تويوتا، سيارات أم جي، وجميع تلك السيارات بمزايا فريدة ومتنوعة ومن أهم المتطلبات لكي تحصل على تمويل السيارات هوأنه لمحدودي الدخل، من لا يقل دخله عن 3000 ريال ومتاح التمويل للمواطنين والمقيمين، وأن يكون موظف بالقطاع الحكومي أو موظف بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع توفير كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، ومتاح التمويل للمتقاعدين، ويمكنك طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء لتحصل على التمويل 8002442211 خلال أيام الأسبوع، وتقم بتعبئة نموذج طلب تمويل السيارة، ويمكنك استخدام حاسبة التمويل للمقارنة بين السيارة والأخرى وتحصل على الأفضل لك.