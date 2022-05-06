عروض سيارات بي ام دبليو بدون رسوم إدارية وبأقل قسط شهري

من لا يريد أن يمتلك سيارة أحلامه بأقل قسط شهري وبسعر جيد، ويبحث عن أفضل العروض المتوفرة والتي تكون بمثابة الاختيار الأمثل له لامتلاك سيارة أحلامه، ولكن تلك العروض تظهر في كل شهر في قلة من الشركات والبنوك الموثقة بمزاولة تقديم عروض السيارات وإضافة تمويل لها حتى تكون الفرصة سهلة وبسيطة لامتلاك سيارة أحلامك في أسرع وقت وبدون أي تعقيدات أو متطلبات صعبة، ومن ضمن تلك البنوك هو بنك الراجحي الذي يوفر لك أفضل عروض وخدمات السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً، ويوفر في تلك الأثناء عروض سيارات قوية وممتعة للكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وهناك عروض سيارات بي ام دبليو موديل 2022 بمزايا قوية.

عروض سيارات بي ام دبليو

قام بنك الراجحي مؤخرا بتقديم عروض لسيارات بي ام دبليو موديل 2022 والمتوفر حتى نهاية شهر يونيو 2022، والعروض مقدمة على جميع سيارات BMW، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، وقد وفر بنك الراجحي تمويل حتى تحصل على السيارة المفضلة لك بارتياحية وكماليات مميزة، وهناك اختياران لك في العرض التمويلي، الأول أن تحصل على السيارة بدون تحويل راتب، والثاني أن تحصل على السيارة بتحويل الراتب، فيمكنك أختيار الأمثل لك من العروض المتوفرة وأتباع باقي النظام مع البنك لراحة أكثر وأمان لك.

عروض سيارات Bmw

إذا قمت باختيار أن يكون التمويل بتحويل الراتب إلى بنك الراجحي فسوف تحصل على تمويل السيارة بدفعة أولى 50%، ورسوم إدارية 0%، والدفعة الأخيرة 50%، بمعدل نسبة سنوي 7.46% بفترة سداد تصل إلى 24 شهرا، سيارات جديدة بدون مقدم، وإذا كان اختيارك للتمويل بدون تحويل راتب فأن الدفعة الأولى سوف تكون 50% والأخيرة 50% وفترة السداد سنتان، بمعدل نسبة تبدأ من 8.80% والرسوم الإدارية بدون أي رسوم، ويسرى هذا العرض على جميع أنواع سيارات بي ام دبليو.

طريقة التقديم لطلب التمويل من بنك الراجحي

يمكنك الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي والتقديم لطلب تمويل سيارات بي ام دبليو وملئ نموذج طلب التمويل، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001241222 أو التوجه إلى أحد فروع بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية لتحصل على تمويل السيارة المتاح لك.