نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الاسطورة الجديدة..سيارة لكزس RZ 450e الكهربائية.. فخامة وقوة وامكانيات جبارة لا توصف في المقال التالي
نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة لكزس RZ 450e الكهربية، حيث قامت شركة “لكزس” العالمية لإصدار السيارات بالاستعداد لإصدار سيارتها الكهربية والتي كشفت عنها في شهر أبريل الماضي في يوم العشرين منه في الساعة الحادية عشر، وتعد سيارات لكزس من أفضل سيارات الأسواق كما أن السيارات الكهربائية هي من أفضل الاختراعات التي اخترعتها البشرية حيث أن لها الكثير من الفوائد بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للبيئة أيضًا.
مواصفات سيارة لكزس RZ 450e الكهربية
تتميز سيارة لكزس الكهربائية الجديدة بعدة مميزات وإمكانيات متطورة ومن بينها كل مما يلي:-
- بطارية السيارة تعمل بجهد يصل إلى 71.4 كيلو واط للساعة الواحدة.
- تحتوي السيارة على أكثر من ناقل حركة يعمل أوتوماتيكي يتكون من محرك ثنائي.
- قوة السيارة تبلغ 215 حصان بينما أقصى عزم دوران للسيارة يصل إلى 336 نيوتن لكل متر.
- تسارع السيارة يبدأ من نقطة الصفر الحركي حتى 62 ميل في الساعة في غصون 7.7 ثانية.
- أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 280 ميل لكل ساعة.
- تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي و بقوة دفع كبيرة للعجلات.
- تنتقل السيارة بسرعة من الدفع الأمامي إلى الخلفي في وقت قياسي.
أبرز مميزات السيارات الكهربائية
- تعد السيارات الكهربائية من أفضل السيارات حيث أنها تحافظ على البيئة من التلوث.
- حيث أن السيارات الأخرى تقوم بحرق البنزين والديزل وتخرج العوادم إلى الخارج مما يؤثر على البيئة.
- يتم شحن السيارة بواسطة الكهرباء وخاصة الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الطاقة الشمسية و مصدر متجدد للطاقة.
- وليست مكلفة ولا ملوثة للبيئة أبدًا.
- يمكن ركن السيارة في أي مكان مجانًا ويتم شحنها مجانًا أو بتكلفة قليلة جدًا.
- ولذلك فهي أقل تكلفة من السيارات العادية التي تعمل بالبنزين والديزل.
- صيانة السيارات الكهربائية لا تتطلب الكثير حيث أن المحرك يعمل كهربيًا ولا تحتاج إلى زيوت أو وقود في صيانة السيارة.
- لا يصدر عنها أي أدخنة ويمكنها قطع 500 كيلو متر مسافة مباشرة وبدون توقف حيث أن مدة الشحن طويلة وتستمر لمسافة طويلة حيث أنه يتم شحنها والشحن يستمر لمدة ثماني ساعات.
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