إطلاق الاسطورة الجديدة..سيارة لكزس RZ 450e الكهربائية.. فخامة وقوة وامكانيات جبارة لا توصف

نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة لكزس RZ 450e الكهربية، حيث قامت شركة “لكزس” العالمية لإصدار السيارات بالاستعداد لإصدار سيارتها الكهربية والتي كشفت عنها في شهر أبريل الماضي في يوم العشرين منه في الساعة الحادية عشر، وتعد سيارات لكزس من أفضل سيارات الأسواق كما أن السيارات الكهربائية هي من أفضل الاختراعات التي اخترعتها البشرية حيث أن لها الكثير من الفوائد بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للبيئة أيضًا.

مواصفات سيارة لكزس RZ 450e الكهربية

تتميز سيارة لكزس الكهربائية الجديدة بعدة مميزات وإمكانيات متطورة ومن بينها كل مما يلي:-

بطارية السيارة تعمل بجهد يصل إلى 71.4 كيلو واط للساعة الواحدة.

تحتوي السيارة على أكثر من ناقل حركة يعمل أوتوماتيكي يتكون من محرك ثنائي.

قوة السيارة تبلغ 215 حصان بينما أقصى عزم دوران للسيارة يصل إلى 336 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة الصفر الحركي حتى 62 ميل في الساعة في غصون 7.7 ثانية.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 280 ميل لكل ساعة.

تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي و بقوة دفع كبيرة للعجلات.

تنتقل السيارة بسرعة من الدفع الأمامي إلى الخلفي في وقت قياسي.

أبرز مميزات السيارات الكهربائية