30 الف ريال.. أرخص 5 سيارات في السعودية لعام 2022 بمواصفات وامكانيات جبارة

أرخص 5 سيارات في السعودية لعام 2022، ففي الأسواق السعودية يتوفر العديد من السيارات الرخيصة الثمن في بعض المناطق في المملكة العربية السعودية بأسعار مناسبة وفي متناول الكثير من الراغبين في شراء سيارة متطورة وإمكانياتها عالية، فالسيارة هي وسيلة لم يعد لنا غنى عنها فهي توفر علينا الكثير من الوقت والمجهود وخاصة وأننا في عصر السرعة والوقت الحالي الجميع يبحث عن اسعار السيارات وما هى ارخص سيارات بمواصفات وامكانيات ممتازة واليوم نعرضها لكم.

أرخص السيارات في السعودية لعام 2022م

من بين السيارات التي تم تصنيفها بأنها من أرخص السيارات المتوفرة في سوق السيارات السعودية كل مما يلي:-

1. سيارة شيري اريزو 3 2022 فل

تعد هذه السيارة واحدة من أكثر السيارات الرخصية في المملكة العربية السعودية بسعر 38 ألف و500 ريال سعودي.

تنافس هذه السيارة نيسان صني وتويوتا يارس لعام 2022م.

معدل استهلاك السيارة من البنزين تبلغ 17 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

2. سيارة شيري تيجوو 2 موديل 2022

تبدأ أسعار السيارة في السعودية من سعر 44 ألف و500 ريال سعودي.

معدل استهلاك البنزين للسيارة يصل إلى 18.7 لتر لكل 100 كيلو متر.

محرك السيارة تبلغ 1000 سي سي ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.

قوة محرك السيارة تبلغ 101 حصان.

3. سيارة شيري أريزو 3

سعة محرك السيارة تبلغ 1500 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.

قوة موتور السيارة 107 حصان وقيمة عزم أقصى دوران للسيارة 140 نيوتن لكل متر.

سعر السيارة في الأسواق السعودية يتراوح بين 42 إلى 44 ألف ريال سعودي.

4. سيارة شانجان ألسفن

سعر السيارة في الأسواق السعودية يبدأ من 37 ألف ريال سعودي.

بينما قيمة سعة الموتور تبلغ 1500 سي سي ويقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من عدة سرعة.

قوة الموتور 105 حصان ويتكون من أربع سرعات.

5. سيارة ميتسوبيشي اتراج