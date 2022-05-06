انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سيات ابيزا 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سعة المحرك: 1000 سي سي تيربو

التسارع: من 0 لـ100 كم في 9.5 ثانية



الحجم: هاتشباك تحت المُدمجة

نظرة عامة

جدول المواصفات

سعر السيارة

التقييمات

فيديوهات

سيارة سيات ابيزا هي سيارة هاتشباك تحت المُدمجة إسبانية المنشأ، تُصنع السيارة في إسبانيا بالكامل لكن تحت مظلة فولكس فاجن، وتدخل السيارة للأسواق المصرية من خلال الوكيل المحلي “كيان ايجيبت” ويتم تقديمها في نسختها الأخيرة في ثلاثة تجهيزات.

السيارة تعتبر سيارة قديمة على الأسواق ولها تاريخ كبير، حيث تم البدأ في إنتاجها في عام 1984 وإستمرت حتى وصلنا الى الجيل الخامس الأخير الذي تم البدأ في إنتاجه في عام 2017، ونرى حاليًا النسخة المحسنة من الجيل الخامس والتي تم الكشف عنها في ابريل من عام 2021.

السيارة هي سيارة إسبانية الأصل والمنشأ، ويتم تصميمها بالكامل في إسبانيا، لكنها تُصنع تحت مظلة الصانع الألماني العملاق فولكس فاجن، وتأتي السيارة مبنية على قاعدة بناء MQB A0 من فولكس فاجن وهي نفسها المستخدمة في سيات ارونا، كما تأتي السيارة بمحرك من شركة فولكس فاجن.

مواصفات سيات ابيزا

معلومات عامة

الأبعاد

الموتور والمواصفات

الأمان

التجهيزات

سعر سيات ابيزا

ضمان 5 سنوات او 100 الف كم.

الفئه السعر

الأولى ( Reference ) 300.000 جنية

الثانية ( Style ) 335.000 جنية

الثالثة ( FR ) 365.000 جنية

احتساب قيمة القسط

تقييمات المُلّاك

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الأداء 10 / 10

التصميم الخارجي 10 / 10

التصميم الداخلي 10 / 10

مستوى الراحة 10 / 10

وسع الصالون 10 / 10

الخامات 10 / 10

التجهيزات 10 / 10

وسائل الأمان 10 / 10

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[خالد احمد]

سيات ابيزا

نشر 28 فبراير 2021 في 10:28 am

كاميرا خلفية

يعني ايه سياره بالسعر ده و مفيهاش كاميرا خلفية

فيديوهات سيات ابيزا