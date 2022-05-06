انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات تويوتا روميون 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيارة تويوتا روميون هي سيارة MPV عائلية ذات 7 مقاعد، وهي يابانية المنشأ يتم تصنيعها في الهند وتخرج من مصانع سوزوكي فهي نسخة طبق الأصل من سوزوكي ارتيجا. تدخل الأسواق المصرية من خلال “تويوتا ايچيبت” بفئتين من التجهيزات.

تعتبر السيارة منافس جديد في فئة السيارات العائلية ذات الـ7 مقاعد، يتم تقديمها في الأسواق لتكون بديلًا عن تويوتا افانزا التي تم وقف تقديمها في الأسواق في 2017، وهي تقع في مركز أقل من تويوتا راش، وهي تعتبر سيارة مُوجهة للعائلات إقتصادية في المقام الأول.

تأتي السيارة كنسخة من سوزوكي ارتيجا لكن تحت علامة تويوتا اليابانية، وتستفيد السيارة في أسواقنا من قوة علامة تويوتا وثقة المستهلك في تلك العلامة العريقة، فضلًا عن ما يُقدمه الوكيل المحلي من خدمات ما بعد البيع لتلك السيارة، وهي تقدم بضمان أكبر، وتتميز علامة سوزوكي بالأسعار الأرخص.

سعر تويوتا روميون

ضمان 5 سنوات او 150 الف كم.

الفئة السعر

الأولى ( GL ) 310.000 جنية

الثانية ( GLX ) 340.000 جنية

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