انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هيونداي i10 موديل 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيارة هيونداي i10 هي سيارة هاتشباك تحت المُدمجة صغيرة الحجم كورية الأصل، تحولت السيارة في جيلها الأخير الى سيارة أوروبية الأصل حيث تستهدف هيونداي الأسواق الأوروبية بها، وهي تُصنع في تركيا بالكامل وتدخل الأسواق المصري من خلال “غبور اوتو” وكيل هيونداي المحلي.

تم البدأ في إنتاج Hyundai I10 في الخارج في عام 2007، وإستمر الجيل الأول حتى تم إنتاج الجيل الثاني في عام 2013 والذي جاء للأسواق المصرية ونافس بقوة، والجيل الثالث الأخير من السيارة جاء في عام 2019 وجاء الجيل الثالث منها أوروبي المنشأ والتطوير والتصميم.

دخل الجيل الثالث من i10 إختبارات الامان الأوروبية وحقق 3 نجوم من 5 نجوم في تلك الإختبارات، ويأتي هذا الجيل مبني على منصة BA من كيا وهيونداي وهي المُستخدمة في كيا بيكانتو ومجموعة سيارات أخرى، وتتوفر السيارة بخيارات مُتعددة من المحركات ونواقل الحركة في الخارج.

تعتبر Hyundai I10 سيارة هاتشباك تحت المُدمجة صغيرة الحجم مناسبة للإستخدام داخل المدينة، وهي تم تقديمها في الأسواق المصرية للمنافسة في الفئة الإقتصادية مع سيارات مثل سوزوكي سويفت ورينو سانديرو، كما من المفترض ان تنافس مع ام جي 3 في حالة طرحها في أسواقنا الفترة المُقبلة.

وتُقدم السيارة تصميم رياضي بخطوط تتناسب مع حجم السيارة الصغير، حيث ان السيارة تعتبر صغيرة جدًا مما يحد من مدى رياضية التصميم، ويجعل الخطوط أكثر هدوئًا وأقل حِدة، لكنها مازالت تتميز بالعصرية والخطوط الجديدة فهي تُقدم أحدث لغة تصميمية من هيونداي.

سعر هيونداي i10

ضمان 5 سنوات او 100 الف كم.

الفئة السعر

الاولى ( Spirit ) 265.000 جنية

الثانية ( Elite ) 275.000 جنية

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