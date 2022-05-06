سعر ومواصفات سيات ارونا 2022

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الرياض - احمد صلاح - السيارة شبابية وليست عائلبة رغم السعر و الحجم … شبابية لاكن بمونور ليس شبابي !!

حجم السيارة الخفيف مع الموتور 1600 يعطي رضي عن التجربة لاكن ليست لاشباع شغف الشباب مع سعر fr وكنت اتمني الافضل او اشباع رغبة العائلية بفتحه سقف او سماعات اقوي او علي الاقل تكيف خلفي او مناف> كهرباء بالخلف او علي الاقل اي نوع من الاضائة عند الابواب الحلفية او اعلي الابواب الخلفية لاكن للاسف السيارة في السير الليلي تكون فرح بالامام مع اضاءة الابواب و الدواسات و ضلمة كحل بالخلف

ليد كامل بالسيارة من الخارج لاكن لايوجد ليد داخلي بالامام او بالشنطة

سيارة تقارب 380 الف جنية كان الافضل عمل فاتين تلك الفئة لا تصلح لتكون fr لا علاقة لها بمثيلتها !! و لاسف الدول العربية الاخري يوجد بها حساست من الامام مع خاصية الوقوف الاوتوماتيك مع الحواجز و كميرا خلفية و ركن اوتوماتيك و زر نشغيل

وايضا يوجد باوربا نسخة بfr تربوا !! و يوجد نسخه اطثر شبابية مانول

لما>ا تم اعدام >لك التصميم الجميل في تبك الاسعار ؟ هل هي تنافسية مع باقي الفئات السعرية ؟