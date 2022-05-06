انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات اوبل موكا 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيارة اوبل موكا هي سيارة كروس اوفر تحت المُدمجة ألمانية المنشأ تُصنع بشكل كامل في فرنسا، هذا هو الجيل الثاني منها ويتم تقديمه في السوق المصري من خلال وكيل علامة Opel الألمانية المحلي في مصر “المنصور للسيارات” بفئتين مواصفات أمان وتجهيزات مختلفة.

الجيل الأول من Opel Mokka جاء تحت مظلة GM الأمريكية، تم البدأ في إنتاجه في عام 2012 وإستمر حتى عام 2019 ثم تم وقف إنتاجه، اما عن الجيل الثاني الأخير فتم البدأ في إنتاجه في عام 2020 وجاء إنتاجه تحت مظلة مجموعة PSA الفرنسية بإستخدام الجيل الأحدث من اللغة التصميمية الخاصة بـ اوبل.

تُقدم موكا الجديدة مبنية على قاعدة بناء EMP1 المُستخدمة في كُلًا من دي اس 3 كروس باك وستروين C4 وبيجو 2008، كما تأتي السيارة في الخارج بمحركات PureTech فرنسية من مجموعة PSA ذات الـ3 اسطوانات، وتتوفر في الخارج نسخة كهربائية بالكامل من موكا.

تُقدم Mokka في السوق المصري لتُنافس مع سيارات عديدة، حيث ستُنافس في فئة السيارات الكروس اوفر تحت المُدمجة العُليا وليست الإقتصادية، فالسيارة تُنافس مع بيجو 2008 وستروين C4 ومازدا CX-3 وفولكس فاجن تي روك، وبيستون T55 وتويوتا C-HR وسكودا كاميك وجيب رينيجيد.

تأتي السيارة بأحدث لغة تصميمية من شركة اوبل تم تقديمها، حيث قُدِمَت لأول مرة تلك اللغة في Concept بإسم Opel Visor في الخارج، وظهرت لأول مرة في اوبل موكا، ثم في اوبل كروس لاند النسخة المحسنة، ثم ظهرت في اوبل استرا الجيل الجديد كُليًا واوبل جراند لاند النسخة المحسنة.

حيث تأتي السيارة بالتصميم الأكثر ثورية وسط مُنافسيها، هو التصميم الأقوى على الإطلاق، بالخطوط الـBOLD الخارجية والتفاصيل العصرية التي تُشعرك بأن السيارة كهربائية من المُستقبل، فضلًا عن التصميم الداخلي الأكثر عصرية والذي يُقدم عناصر حديثة مثل الشاشات الـDigital والفتيس الـShift By Wire وغيره.

سعر اوبل موكا

ضمان 5 سنوات او 150 الف كم.

الفئة السعر

الأولى ( Elegance ) 465.000 جنية

الثانية ( GS-Line ) 500.000 جنية

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