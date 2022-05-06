سعر ومواصفات فولكس فاجن تي روك 2022

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الرياض - احمد صلاح - سيارة فولكس فاجن تي روك هي سيارة كروس اوفر تحت المُدمجة ألمانية المنشأ، يتم تصنيع السيارة بالكامل في البرتغال، وهي تعتبر الأخت الأصغر لـ فولكس فاجن تيجوان الشهيرة، وتدخل السيارة للأسواق المصرية من خلال “الشركة المصرية التجارية اوتوموتيف” وكيل فولكس فاجن الألمانية.

السيارة تعتبر جديدة على الأسواق حيث تم البدأ في إنتاجها في عام 2017 لأول مرة، وحصل الجيل الأول منها على نسخة محسنة مؤخرًا، وهي مبنية على قاعدة بناء MQB A1 من فولكس فاجن وهي نفسها المُستخدمة في سكودا كاروك وسيات اتيكا، كما تأتي مع محرك TSI من فولكس فاجن.

سيارة Volkswagen T-Roc من فئة السيارات الكروس اوفر تحت المُدمجة، لكنها كأبعاد تعتبر كبيرة نسبيًا حيث تقع بين السيارات المُدمجة والسيارات تحت المُدمجة، ويُمكن إعتبارها منافس قوي لـ تويوتا C-HR ومازدا CX-3 ودي اس 3 كروس باك وجيب رينيجيد وغيرها من السيارات.

مواصفات فولكس فاجن تي روك

معلومات عامة

الأبعاد

الموتور والمواصفات

الأمان

التجهيزات

سعر فولكس فاجن تي روك

ضمان 5 سنوات او 100 ألف كم.

الفئة السعر

الأولى ( Life ) 485.000 جنية

الثانية ( R-Line ) 565.000 جنية

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