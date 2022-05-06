انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات ايولوس A30 موديل 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيارة ايولوس A30 هي سيارة سيدان مُدمجة الحجم ليفت باك، وهي صينية المنشأ حيث تُصنع بالكامل في الصين، وهي تابعة لـ شركة دونج فينج، ويتم تقديم السيارة في السوق المصري من خلال وكيل شركة دونج فينج المحلي “مصر حلوان اوتوموتيف” بفئة واحدة تشمل كافة التجهيزات ووسائل الأمان.

تُعد Aeolus A30 الجديدة هي سيارة سيدان مُدمجة الحجم رياضية بتصميم الـ ليفت باك، حيث تُنافس السيارة في السوق المصري بشكل أساسي مع سيارات صينية Left-Back أيضًا مثل ام جي 6 وجاك J7 الجديدة، وتعتبر أيضًا مُنافس لـ فيات تيبو ورينو ميجان.

ظهرت A30 الجديدة كـ Concept في عام 2018 من شركة دونج فينج تحت العلامة الفرعية ايولوس، ثم دخلت خطوط الإنتاج وظهرت للمرة الأولى في معرض شنجهاي الدولي للسيارات عام 2019، وتوفرت السيارة للبيع في الصين في سبتمبر من عام 2019، وهي مُتاحة في الصين بإسم ايولوس D53.

وبسبب شراكة دونج فينج مع PSA الفرنسية، تأتي ايولوس A30 الجديدة مبنية على قاعدة بناء EMP1 الفرنسية والمُستخدمة في بيجو 2008 وستروين C4 واوبل موكا، كما تتوفر من السيارة في الخارج نسخة كهربائية بالكامل. وتعتبر السيارة جديدة على الأسواق العالمية حيث ظهرت في أسواق الخليج في معرض جدة نهاية عام 2021 الماضي.

سعر ايولوس A30

ضمان 5 سنوات او 150 ألف كم.

الفئة السعر

فئة واحدة 360.000 جنية

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