انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات كوبرا فورمينتور 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيارة كوبرا فورمينتور هي سيارة كروس اوفر مُدمجة الحجم رياضية إسبانية المنشأ، يتم تصنيعها تحت علامة كوبرا المُشتقة من سيات والتي تُركز على إنتاج السيارات الرياضية فائقة الأداء، وتُقدم فورمينتور كأول سيارة تابعة لعلامة كوبرا في السوق المصري من خلال شركة “كيان ايجيبت”.

تأتي فورمينتور كسيارة رياضية في المقام الأول، تم البدأ في تصنيعها للمرة الأولى تحت علامة كوبرا فهي ليست سيارة من سيات مُعاد إنتاجها، بدأ إنتاج تلك السيارة في سبتمبر من عام 2022، وهي تم تصميمها بالكامل في إسبانيا ويتم تصنيعها بشكل مُنفصل عن سيات تحت مظلة فولكس فاجن.

تعتبر Cupra Formentor هي سيارة كروس اوفر مُدمجة الحجم إسبانية المنشأ يتم تصنيعها بالكامل في إسبانيا، وهي تُقدم في السوق المصري لتُنافس مع سيارات مثل فولفو XC40 واودي Q3 ودي اس 7 وبي ام دبليو X1 وغيرها من السيارات، وتعتبر السيارة وسطهم خيار رياضي صريح.

تأتي Formentor مبنية على قاعدة بناء MQB من فولكس فاجن وهي المُستخدمة في سيات ليون وسكودا اوكتافيا وفولكس فاجن جولف وغيرهم، وتُتاح السيارة في الخارج بالعديد من النسخ والفئات ومنهم فئة VZ وفئة VZ5، وتبدأ محركاتها من 1.5 لتر تيربو وحتى 2.5 لتر تيربو.

تأتي السيارة في السوق المصري بنسخة محرك 2.0 لتر تيربو مع ناقل حركة DSG WET من 7 نقلات، ونجد ان تلك المنظومة هي نفسها المُستخدمة في اودي A4 أخر نسخة مُتاحة في السوق المصري، وتُتاح السيارة بفئة واحدة من التجهيزات ووسائل الأمان.

سعر كوبرا فورمينتور

ضمان عامين بلا عدد كيلومترات مُحدد.

الفئة السعر

فئة واحدة 695.000 جنية

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