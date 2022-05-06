انت الان تتابع خبر خمس ميزات مذهلة جعلت سيارة هيونداي باليسيد 2022 تتربع على عرش الصدارة من بينها خاصية عندما تشغل إشارات الانعطاف .. إليك البقية! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في الوقت الذي أصبحت فيها سيارات نوع أس يو في هي الأبرز في عالم المحركات، كان من الطبيعي على شركة السيارات هيونداي أن تقوم بتقديم العديد من الأمور الرائعة في سياراتها التي تنتمي إلى هذه الفئة.

لذلك سنتعرف سوياً في هذه السطور على ابرز خمسة مزايا في أسطور سيارة هيونداي سيارة باليسيد 2022.

عندما تشغل إشارات الانعطاف

ولأن هيونداي باليسيد تهتم بسلامة السائق والآخرين المتواجدين على الطرقات. فقد فعلت خاصية مذهلة فحين تقوم بتشغيل إشارات الانعطاف خلال القيادة، سوف تعمل الكاميرات المتواجدة أسفل المرايا الجانبية.

فمثلاً، عندما تقرر الذهاب إلى اليمين وعند تشغيل إشارة التوجه نحو اليمين سوف تظهر في لوحة العدادات صورة متحركة صادرة من المرآة الخارجية اليمنى تظهر لك كل شيء يتواجد في هذه الناحية، هذه الحالة تنطبق على الناحية اليُسرى من السيارة أيضاً.خاصية الـ

خاصية الـ Passenger Talk

تتضمن سيارة هيونداي باليسيد ميزة رائعة جداً وهي الـ Passenger Talk. تقوم هذه الخاصية بالتقاط صوت السائق من خلال ميكروفون أمامي ليُصار إلى إعادة بثّه إلى الناحية الخلفية من خلال مكبرات الصوت. كي يتم تشغيل هذه الميزة، على السائق الضغط على Passenger Talkعلى الشاشة الرئيسية. هذه التقنية مهمة جداً في السيارات الأس يو في الكبيرة لاسيما تلك التي تتمتع بثلاثة صفوف للمقاعد.

أنظروا إلى السقف

غالبية السيارات لاسيما تلك التي تنتمي إلى فئة المركبات الأس يو في، تتضمن فتحة سقف واحدة قد تكون أحياناً بانورامية، غير أن هيونداي باليسيد 2022، احتوت على فتحتين للسقف بدل الواحدة مع غطاء لكل منهما. هذه الميزة قد لا نجدها في السيارات في يومنا هذا بالرغم من أنها ممتعة وتسمح للنور بأن يدخل بكمية كبيرة إلى داخل المقصورة.

اسهل طريقة للوصول إلى الصف الثالث

يعاني الكثير من الأشخاص الذين يبغون الوصول إلى الصف الثالث من المقاعد في السيارات، غير أن هيونداي وفي باليسيد 2022، وضعت زرًا في مقعد الصف الثاني من شأنه أن يحرك هذا الأخير إلى الأمام ومن دون أي تدخل من أي شخص كما أن المقعد سوف يتحرك بنسبة كبيرة إلى الأمام لراحة تامة للركاب.

راحة مطلقة في الصف الثالث

غالبية السيارات الكبيرة الحجم التي تنتمي إلى فئة الأس يو في تتضمن ثلاثة صفوف من المقاعد، إلا أن سيارة هيونداي باليسيد 2022 وفي الصف الثالث الخاص بها، يمكن للركاب إمالة ظهر هذه المقاعد إلى الأمام أو الوراء لمزيد من الراحة لرحلة هادئة وممتعة.