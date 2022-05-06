نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا افانزا 2022 بمواصفات عصرية..سيارة تويوتا افانزا 2022 بمواصفات ومميزات خيالية وأسعارها في مصر والسعودية في المقال التالي

سيارة تويوتا افانزا 2022 بمواصفات عصرية، قامت شركة تويوتا العالمية بإطلاق سيارة جديدة تويوتا افانزا 2022 بالعديد من المميزات والمواصفات العالمية التي تأتي بمحرك قوي بسعة كبيرة مع تميزها بالترشيد لاستهلاك الوقود مما جعلها خيار مناسب للعديد من العملاء الذين يبحثون عن سيارة عملية واقتصادية، ولمعرفة تفاصيل هذه السيارة ومميزاتها الحصرية يرجي متابعة مقالنا اليوم. سيارة تويوتا افانزا 2022 بمواصفات عصرية أن هذه السيارة تمتلك محرج قوي باتساع 1496 سي سي ويصل قوته إلى 101 حصان .

ودرجة عزم تصل إلى 134 نيوتن /متر، وتتميز بوجود 5 ناقلات و 4 سليندرات .

وتصل سرعتها إلى 165 كيلو متر خلال الساعة.

مع وجود نظام الدفع الإلكتروني ويوجد بها فرامل ABS ومثبت للسرعة .

مع وجود مكيف وريموت كنترول ونافذة تعمل بالكهرباء خلف السيارة وجهاز إنذار ومقاعد تعمل بالكهرباء.

يوجد بها خزان للوقود يصل سعته إلى 45 لتر ويتمثل متوسط استهلاكها من الوقود إلى 6.3 لتر لكل 100 كيلو متر.

وتوجد بها مصابيح صغيرة توجد في منطقة الاكصدام.

أن هذه السيارة من أهم السيارات تبعا لفئة السيارات الرياضية التي تكثر استخداماتها SUV

وأيضا تعتمد هذه السيارة على نظام الدفع الأمامي وذلك يجعل السيارة سريعة .

وثابتة أثناء القيادة وتأخذ 7.5 لتر من البنزين في مسافة 100 كيلو متر. مميزتا سيارة تويوتا افانزا 2022 يوجد بها شبك أمامي مصنوع من مادة الكروم ويوجد بها مراءة مركبة في الأبواب الجانبية للسيارة .

وتوجد بها مصد خلفي وأمامي وتوجد عليها مكابح في خلف السيارة.

يوجد مراءة إلكترونية وأن مقابض السيارة من نفس لونها ويوجد بها تابلوه للسيارة ويوجد شاشة عرض داخل السيارة.

يوجد أزرار مصنوعة من مادة النيكل وجهاز كمبيوتر يقدر عدد الأميال الباقية. سعر سيارة تويوتا افانزا 2022 تصل قيمة هذه السيارة لفئة A/TH/L15 بسعر 455 ألف جنيه.

يصل سعر سيارة تويوتا افانزا 2022 في المملكة العربية السعودية إلى 53 ألف ريال سعودي.

في المملكة العربية السعودية إلى 53 ألف ريال سعودي. وهذا السعر يعتبر من الأسعار المتوسطة بالنسبة للمواصفات والمميزات التي تتيحها هذه السيارة من تقنيات الأمان والسلامة للقائد.

ويتم استخدام الفرامل فيها بشكل إلكتروني مع وجود فرامل مانعة للانغلاق ABS مع وجود وسائد هوائية لمقعد السائق والمقاعد الخلفية. عمر شويل - جدة سيارة تويوتا افانزا 2022 بمواصفات عصرية..سيارة تويوتا افانزا 2022 بمواصفات ومميزات خيالية وأسعارها في مصر والسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تويوتا افانزا 2022 بمواصفات عصرية..سيارة تويوتا افانزا 2022 بمواصفات ومميزات خيالية وأسعارها في مصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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