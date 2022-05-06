سيارات مستعملة بالإمارات على حسب ميزانية تبدأ من 5000 درهم إماراتي، السيارات المستعملة المعتمدة داخل الإمارات العربية كثيرة ومتوفرة في الكثير من الأماكن ويكثر البحث عنها لأنها من أساسيات الحياة الضرورية خاصة في دول الخليج التي تعتمد اعتماد كلي على السيارات مختلفة الموديلات للتنقل ما بين الأماكن للذهاب للعمل أو المدارس وشراء مستلزمات وغيرها من تلك الأمور، ومع إرتفاع أسعار سيارات الجديدة في كل الدول يوجد أماكن كثيرة لبيع سيارات مستعملة على حسب ميزانيتك المالية بسعر منخفض لأكثر من موديل لا غنى عنه، وسنعرض لكم كل تلك السيارات اختاروا منها ما يناسبكم.

سيارات مستعملة بالإمارات بسعر 5 ألاف درهم إماراتي

سيارة فولكس فاجن للبيع في مدينة دبي بأقل سعر وبمواصفات رائعة، متاحة للبيع مستعملة على حسب ميزانيتك المالية ستتمكن من شراء تلك السيارة المتاحة عبر موقع الإنترنت مواصفات ومزايا سيارة فولكس فاجن بالآتي:

سيارة فولكس فاجن جولف إصدار عام 2003

سيارة فولكس فاجن ذات لون أسود لامع بدي خارجي بدون خدوش. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 229 ألف كيلو متر. سيارة فولكس فاجن 2003 للبيع في دبي بسعر 5000 درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة في الشارقة

سيارة تويوتا مستعملة إصدار عام 1999. عداد الممشى للسيارة 550.000 كيلو متر. لون السيارة الخارجي ذهبي بدون خدوش. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك نوع القير. السيارة ذات مواصفات أمريكية. عدد الأبواب أربعة عدد سيلندر أربعة. مزايا سيارة كابح خلفي، مرايا الباب الكتروني. مساعد الفرامل، كاميرا خلفية. سعر السيارة كاش 5 ألاف درهم إماراتي.

للبيع سيارة مستعملة نيسان صني موديل عام 2003 1.5

متاح للبيع سيارة بأقل الأسعار وأعلى الإمكانيات. سيارة نيسان صني نوع الوقود البنزين. سيارة نيسان صني نوع القير عادي ناقل الحركة. مواصفات السيارة دول مجلس التعاون الخليجي. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 550.000 كيلو متر. سعة المحرك 1498 سي سي، نوع الدفع للسيارة أمامي. السيارة لونها الخارجي أبيض بدون حوادث. سعر السيارة 5000 درهم إماراتي قابل للتفاوض.

للبيع سيارة فورد اكسبديشن أي آل مستعملة إصدار عام 2007