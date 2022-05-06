تخفيضات بنسبة 13٪ على سيارة تويوتا راف فور ومميزاتها الهائلة

سيارة تويوتا راف فور ومميزاتها الهائلة، ينتظر الآلاف من عشاق السيارات في المملكة تخفيضات عبد اللطيف جميل التي يقدمها على السيارات المختلفة لديه، حيث تكون هذه التخفيضات فرصة رائعة للراغبين في شراء سيارة جديدة أو تجديد السيارة القديمة، و تبدأ هذه التخفيضات من 13٪، والبعض منها يصل إلى 50٪، ومع حلول شهر رمضان المبارك تبدأ هذه العروض في الظهور بشكل كبير، باعتباره شهر الخير والبركة والزيادة، وقد أعلن عبد اللطيف جميل مع بداية الشهر عروض على السيارات وصلت إلى 50٪ على سيارات مختلفة سواء تويوتا أو كرولا، كما أتاح إمكانية السداد خلال فترة تصل إلى 24 شهر مع فائدة سنوية قيمتها 18٪.

تخفيضات بنسبة 13٪ على سيارة تويوتا

لعشاق سيارات تويوتا ، يكون هذا التخفيض من عبد اللطيف جميل فرصة رائعة لهم.

، يكون هذا التخفيض من عبد اللطيف جميل فرصة رائعة لهم. حيث يقدم تخفيض هائل على سيارة تويوتا راف فور.

والتي تمتاز بمحرك هجين رباعي به اسطوانات سعة 2500 سي سي، وقوة 219 حصان هايبرد.

قير اتوماتيك التي تعمل بنظام الدفع الكلي.

وجاء سعر السيارة بعد التخفيض 128500 ريال سعودي بدلا من 147755 ريال سعودي.

وهذا السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مميزات سيارة تويوتا راف فور

تتميز سيارة تويوتا راف فور بوجود حساسات خلفية LTD، وكاميرا وأنوار خلفية، و2 شكمان، و كشاف ضباب خلفى، أما كشافات الضباب الأمامية فهي من النوع LED، و حساسات أمامية، وتتميز المرايا بإمكانية الطي بشكل أوتوماتيكي، أما الجنوط فيلغ قياسها 18 إنش، كما أن فتحة السقف بانوراما، وبالحديث عن عوامل الترفيه: تحتوي السيارة على مشغل USB، مشغل CD، مدخل Aux، بلوتوث، نظام آمان، بالإضافة إلى 4 مكبرات صوت.

تخفيض على تويوتا كامري 2022

تتميز تويوتا كامري بأنها من السيارات الاقتصادية، والتي يكثر بيعها في المملكة، لجمعها بين السعر المناسب والمميزات الهائلة، حيث يمكنها السير مسافة تصل إلى 17.9 كيلو متر بواسطة لتر بنزين فئة 91، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وقد دخلت السيارة ضمن السيارة المخفضة لدى عبد اللطيف جميل بقيمة تخفيض تصل إلى 20٪، حيث بلغ سعر السيارة بعد التخفيض 111700 ريال سعودي بدلا من 139725 ريال سعودي.