الأسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

نكون سيارة باجيرو اليابانية لعام2022 من أفضل أنواع السيارات فقد انتشرت انتشارا واسعا في البلاد العربية مثل مصر والسعودية وبالخص دول الخليج العربي مثل الكويت والأمارات وعرفت بمدى شكلها المميز ومساحتها الرائعة إلى جانب نظام الأمان الخاص بها الذي يضمن سلامة سائقيها ويشعر من يقوم بالسواقة بالأمان والسهولة وأهم مميزاتها أنه يمكن التحكم بها عند انجرافها بشكل مفاجئ ويوجد بها حساسات من الأمام لحمايتها من الصدام ويوجد بها وسائد أمامية وخلفية لتحقيق الأمان من جميع النواحي وسوف نوضح من خلال هذا المقال أهم مميزاتها والسعر الخاص بها والمواصفات.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022

يوجد كثير من المواصفات الخاصة بالسيارة فهي من السيارات التي اشتهرت كثيرة بمدى جودتها ومتانتها وعوامل الأمان التي بها وسوف نوضح أهم مواصفات السيارة من خلال النقاط التالية..

يوجد بها خامات جيدة ومتينة جدا من الداخل.

تتميز بقوتها من الخارج.

تتميز بقوتها من الخارج. مساحتها تكون كبيرة جدا فهي تكفي ل7 من الركاب وصالحة جدا للسفر لمسافات طويلة.

يوجد بها شاشة من الداخل لعرض المعلومات ولتشغيلها للاستمتاع أيضا وتعمل الشاشة باللمس.

يوجد منافذ يو اس بي داخلية وخارجية.

ديوجد بها حوالي 8 مكبرات عالية جدا للصوت.

يوجد بها مداخل AUX من الداخل والخارج.

مميزات سيارة باجيرو 2022

تتميز السيارة بكثير من الم

لديها حساسات للتعرف على الضغط ومراقبته.

يوجد بها مكابح تمنع الانغلاق.

يوجد بها حساسات قوية من الأمام حتى تمنع السيارة من الاصطدام.

يوجد بها مجموعة من الوسائد الهوائية الخلفية والأمامية وذلك لتحقيق الأمان لراكبيها في حالة

حدوث حادث وعدم حدوث أصابات لهم.

عند حدوث انزلاق يمكن التحكم بها.

يمكن التحكم في المقاعد من الأمام بواسطة الكهرباء.

يتم تغطية مقاعدها بالجلد الفاخر.

تتميز بوجود محرك كبير وقوي.

سعر السيارة باجيرو 2022

لقد انتشرت السيارة كثيرا في الشرق وخاصة الدول الخليجية ووجد للسيارة نسختين النسخة الأولى والنسخة الثانية وسوف نتعرف على سعرها من خلال النقاط التالية..