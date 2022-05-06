نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي إلنترا CN 7 الجديدة بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة يوسف ناغي التجارية وكيل علامة هيونداي الكورية بالمملكة سيارة هيونداي إلنترا CN 7 الجديدة بالصور والمواصفات الكاملة ومجموعة من الفئات عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت ، ومن خلال مقالنا اليوم نصحبكم في جولة نستعرض فيها أهم مميزات سيارة هيونداي إلنترا سي إن سفن الجديدة وباقة الأمان والسلامية بالسيارة الحديثة من مجموعة هيونداي ، كما نستعرض لكم بيان الإمكانيات الميكانيكية وقدرات المحرك ونقدم لكم فئات السيارة وسعر كل فئة ، والألوان الخارجية وألوان الفرش الداخلي مع فقرة توضح عيوب سيارة هيونداي الجديدة ، والتي تعتبر منافس لسيارات تويوتا السيدان بالمملكة مثل سيارة تويوتا كامري 2022 التي يمكن معرفة تفاصيلها عبر موقعنا ثقفني.

هيونداي إلنترا CN 7 الجديدة بالصور

عبر موقع الوكيل الحصري لهيونداي الرسمية بالمملكة العربية السعودية ، يمكن أن نستعرض أهم مميزات النترا موديل 2022 كالآتي :

من المميزات تصميم عصري أنيق ومميز تعرف به عن بعد.

ألوان خارجية وداخلية رائعة ومتطورة وجذابة.

تجهيزات أمان علي أعلي مستوي.

محرك سعته تتراوح بين 1590 و 2000 سي سي بقدرة لا تقل عن 130 حصان.

وأقصى عزم دوران 19.5 عند 4500 لفة للمحرك الأكبر.

متصل بناقل حركة اعتيادي.

مزودة بـ الكثير من تقنيات الأمان.

عتاد الرفاهية من أفضل التقنيات.

انظمه التعليق والجر الذكية.

فئات وأسعار إلنترا CN7

الأسعار تعتمد علي الموزع المحلي في كل بلد و طرحت اسعار الطراز الجديد في المملكة ومصر كالآتي :

هيونداي إلانترا فئة Smart 1.6L 2022 : تبدأ بسعر 66,165 ريال.

إلانترا الفئة 2.0L GL : سعر 72 ألف ريال سعودي.

أما فئة 2.0L GLS : جاءت سعرها 76000 ر.س.

أعلنت سيارات إلنترا الشكل الجديد في السوق مصر بعدد 8 فئات قائمة للعلامة من شركة جي بي غبور أوتو ، و بقيمة بين 383,000 ج. م. ، و 548,000 جنيه مصري .

ألوان وفرش هيونداي إلنترا الجديدة

تأتي سيارة إلنترا سي إن 7 بأربعة ألوان للفرش الداخلي هي :

الأسود الأحادي. الرمادي المتوسط الأحادي. رمادي متوسط مع مقاعد بيج. ميلانج مع فرش رمادي فاتح

بالنسبة للألوان الخارجية فهي 9 ألوان رئيسية وهم :

أبيض قطبي. رمادي فضائي. معدني سائل. رمادي أمازون. ظلي إلكتريك. أزرق كثيف. برتقالي بركاني. أحمر ناري. أسود طيفي.

الأبعاد HYUNDAI ELANTRA CN7 Dimensions

قدمت هيونداى موتورز العالمية سيارتها سي إن سفن في السوق المحلي السعودي و المصري بأبعاد جديدة :

الطول الكلي : 4 متر و 67.5 سم.

طول قاعدة العجلات : 2.720 متر.

عرض السيارة الكلي : 1.825 م.

المسافة بين الإطارات : 1 متر و 593 مللي متر.

إرتفاع السيارة : 1.430 متر.

وبيان الأبعاد موضح في صور المرفقات

مواصفات هيونداي إلنترا CN 7

علي مستوي الثلاث فئات نستعرض أهم مزايا ومواصفات الفنية كالآتي :