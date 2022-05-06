بـدون مصاريف جمارك تويوتا فورتشينر 2020 شـامـل الضرائب والسيارة بسعر خيالي وبمواصفات ممتازة !

إلا أنه بالنسبة للفئة الثانية من السيارة فقد تزيد رسوم الجمارك بنحو 20 ألف جنية على حسب الكماليات التي توجد بها.

واعلن أن سعر الرسوم الجمركية يختلف سواء بالانخفاض أو بالزيادة بنسب قليلة على حسب سعر الشحن المستحق أثناء نزول السيارة، كما أنه قام بتوضيح بأن الرسوم سوف تكون شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة مقدرة بحوالي 14% ورسم التنمية بنسبة 8.5% مع العلم أن السعة اللترية بها تكون 2700 سي سي، فضلا على أن الرسوم الجمركية ستكون بنسبة 135% من القيمة الأصلية للسيارة.

بدون مصاريف جمارك تويوتا فورتشينر 2020

حيث تم خصم 15% من القيمة المقدرة للسيارة قبل احتساب قيمة الرسوم الجمركية، وذلك يكون رسم استعمال السيارة وتقدم العمر وقد تم تقديم السيارة بالشكل الجديد في العام 2021 بمصر، وتأتي السيارة باثنان محرك الأول محرك 2700 سي سي يقوم بتوليد قوة 163 حصان وقوة عزم الدوران 245 نيوتن متر يعمل بنظام الدفع الخلفي.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ويوجد منها نسخة أخرى بمحرك 400 سي سي توليد قوة 234 حصان وقوة عزم الدوران 376 نيوتن متر، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات وتعمل من خلال الدفع الكلي.

كما تم تقديم السيارة في عام 2021 بفئتين تحتوي كلاً منها على نفس التجهيزات الخاصة بالأمان، وتمتلك وسائد هوائية خاصة بالسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى أن متوفر بها وسائد هوائية لركب السائق.

ونظام أمان الفرامل ونظام المساعد على المرتفعات ونظام الثبات الإلكتروني، كذلك بها نظام لمنع الانزلاق جانباً عند المنعطفات أو خلال المناورة أثناء حالات الطوارئ على الطرقات الزلقة، أيضاً من السيارات التي تحتوي على نظام التحكم بالجر لكي تحقيق أفضل ثبات وأداء تحكم استثنائي.

السيارة مزودة بشاشة نظام المعلومات بقياس 4.2 بوصة أبل كاربلايوأندرويدأوتو، الفئتين من السيارة يأتيان بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الليد، والسيارة تكون من ضمن السيارات القوية المنافسة لأعلى ماركات السيارات العالمية بالسوق المحلي.