نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا فورتشنر سبورت GR 2022 المواصفات والأسعار الديزل والبنزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا فورتشنر سبورت GR 2022 تحفة شركة تويوتا الفنية على غرار لا ندكروز جي ار سبورت، وهايلكس، سيارة تجمع مابين القوة، والاجتماعية، فهي سيارة عائلية من الطراز الأول تتسع إلى 7 أو 8 أشخاص، بثلاث صفوف، حصلت على العديد من الترقيات الداخلية والخارجية، لترضي طموح عشاق تلك الفئة الرياضية من Toyota، المجهزة لخوض أقوي المغامرات، تجتاز الطرق الوحلة والقاسية، والمنحدرة، بكل احترافية، فهي مزودة بكل الوسائل اللازمة، لتقديم أداء ثابت ومواجهة الطرق الوعرة بكل سلاسة.

تويوتا فورتشنر سبورت GR 2022

شكل تويوتا فورتشنر سبورت الخارجي مميز جداً، تمتلك هيكل صلب وتصميم جذاب، ذات إطلالة هجومية، توحي بمدي قوتها الطاغية، الشباك الأمامية يغطيها الكروم، تم تزويدها بمصدات جديدة أكثر قوة من ذي قبل، سواء الأمامية أو الخلفية، تضيف المصابيح الأمامية والضبابية شكل مبهر لمقدمة السيارة، والجنوط تتوفر بأكثر من قياس حسب فئة السيارة ثنائية اللون.

تصميم تويوتا فورتشنر GR 2022 الداخلي

المقصورة الداخلية ساحرة ذات تصميم أنيق من أجود الخامات، سواء المقاعد أو الهيكل الداخلي، الجلوس بها يشعرك بالفخامة، مساحات شاسعة بين المقاعد وبالأخص الصف الأول والثاني، تدعم أحدث وسائل التقنية والترفيه، لقيادة ممتعة وآمنة، مع شاشة قياس 9 بوصة سهلة التعامل، بها من خلال التحكم الصوتي، يتوفر شاشة رؤية 360 درجة، المقاعد يكسوها الجلد الفاخر.

مقاعد الصف الثالث قابلة للطي لمنح السيارة المزيد من المساحة للشحن والتخزن، يوجد في الخلف أنظمة ترفية، تدعم فورتشنر الشحن اللاسلكي، وتأتي بتكييف قوي مزدوج.

وسائل الأمان تويوتا فورتشنر سبورت 2022

تدعم فورتشنر سبورت مجموعة مميزة وفعالة، من أنظمة الأمان والسلامة، تتناسب مع طبيعة الطرق الصعبة التى تتعامل معها من فرامل تلقائية تعمل في حالات الطواريء، لتجنب وقوع الحوادث، عند صعود التلال يواجه السائق صعوبة في التحكم في ثبات السيارة، لذا يتوفر مساعد للصعود، يعمل على التحكم في السرعة والإطارات، كذلك يوجد مساعد للاستقرار والتأرجح في حالة وجود مقطورة خلفية، ومساعد الجر.

سعر فورتشنر سبورت GR 2022

تتوافر فورتشنر الرياضية بنوعان من المحركات على حسب رغبة العميل سواء البنزين أو الديزل، المحرك الذي يعمل بالنزين بقوة 163 حصان، ويدعم ناقل حركة 6 سرعات، المحرك الأخر ديزل بقوة 147 حصان ونفس ناقل الحركة، يدعم الأثنان نظام الدفع الرباعي، تلك المواصفات تتوفر في محركات النسخة الأساسة أما الفئات الأعلى تملك محركات أعلى من حيث القوة والأداء.