نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول خرافي في سعر النترا 2021 المستعملة بعد انتهاء عيد الفطر في المقال التالي

انخفض سعر النترا 2021 المستعملة بنسبة تقارب الـ5% بعد انتهاء عيد الفطر في السعودية، وتعتبر النترا من السيارات ذائعة الصيت في المملكة وانعكس ذلك على حجم مبيعات السيارة ذات الهيكل السيدان، وتعد هيونداي النترا واحدة من أكثر السيارات التي حققت نسب مبيعات مرتفعة في العام الماضي، وذلك لامتلاكها شكل خارجي عصري وجذاب. نزول خرافي في سعر النترا 2021 المستعملة بعد انتهاء عيد الفطر هناك سيارة النترا بحالة جيدة في الرياض، السيارة مستعملة بدون ملاحظات على المحرك أو القير أو البودي.

في الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021، لونها أبيض وهي من وكالة المجدوعي وممشى السيارة هو 18 ألف كيلومتر.

كذلك حد السيارة بعد النزول في السعر هو 89 ألف ريال والسيارة فئة فل كامل.

مكينة السيارة بحجم 2.0 وتحتوي السيارة على كافة الكماليات بالإضافة إلى تكييف قوي. النترا الجبارة بأسعار رخيصة بعد الانخفاض في المملكة العربية السعودية كذلك هناك سيارة النترا في حائل باللون الأسمنتي، سعر السيارة بعد الانخفاض هو 85 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السيارة موديل 2021 وممشى السيارة هو 47 ألف كيلومتر.

السيارة 4 سلندر ماكينة 2000 سي سي، تحتوي السيارة على قير اتوماتيكي وزجاج كهربائي.

كذلك السيارة تحتوي على دخول ذكي وفتحة سقف وتكييف منفصل للسائق والراكب.

وتحتوي السيارة على شاحن لاسكلي وأنوار خلفية LED كاملة.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على طبلون شاشة وكاميرا خلفية ونقاط عمياء.

حالة السيارة العامة ممتازة خاصة المحرك والقير بدون أي ملاحظات نهائيًا. هيونداي النترا 2021 رخيصة بالسعودية حالات ممتازة بأقل الأسعار هناك النترا في الرياض، قير السيارة اتوماتيكي بدون ملاحظات، ممشى السيارة 23 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه مكينة السيارة 2000 سي سي وتحتوي السيارة على تحكم طارة بالإضافة إلى مثبت سرعة.

كذلك تحتوي السيارة على بودي بحالة ممتازة وبدون ولا حالة رش واحدة.

السيارة لا تحتاج إلى أي تعديل أو صيانة وهي جاهزة للكشف في أي مركز صيانة قريب من محل السكن.

جميع مشمولات السيارة متواجدة بها وكذلك سبير الكاوتش بحالة الزيور ولم يستعمل نهائيًا.

ممشى السيارة قابل للزيادة حتى إجراء البيع. عمر شويل - جدة نزول خرافي في سعر النترا 2021 المستعملة بعد انتهاء عيد الفطر - ثقفني

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