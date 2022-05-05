صناعة السيارات في المغرب

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الرياض - احمد صلاح - يعدّ المغرب رائداً في مجال صناعة السيارات على المستوى الإقليمي، بفضل الاهتمام بالبرامج الصناعية منذ عدة أعوام.

ويعتبرالمغرب منافساً للمصنعين الآسيويين، حيث وصل إلى المرتبة الخامسة في لائحة الدول الموردة للسيارات إلى أوروبا على مستوى العالم، وذلك لوجود 250 مصنعاً بسعة توظيفية تفوق 160 ألف عامل.

أطلق المغرب بداية مخطط الإقلاع الصناعي عام 2005، وهو المنطلق الأساسي نحو بناء قواعد جديدة للقطاع الصناعي، إلا أنه لم يعتمد بشكل كبير، ثم جاء دعمه في عام 2009 عبر الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، الذي حدد "المهن العالمية الست للمغرب"، وكان على رأسها قطاع صناعات السيارات والطائرات، جنباً إلى جنب مع ترحيل الخدمات والصناعة الإلكترونية والنسيج والجلد والصناعات الغذائية.



وكنتيجة لما سبق حققت الصناعات المذكورة انتعاشاً بحدود عام 2012 بنحو 16 مليار درهم (وهو ما يزيد عن المليار و600 مليون دولار) و36 في المئة من الصادرات، ثم اعتمد مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، كامتداد للبرنامجين السابقين.



وقد اعتمد المخطط على إحداث نصف مليون منصب شاغر، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية، ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني، مع رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط في عام 2020.



وبحسب خبراء،فقد أصبح المغرب رائداً على المستوى الأفريقي، حيث أصبح القطاع الأول من حيث نسبته من الناتج الداخلي، والثالث من حيث توفير فرص العمل، بما يقارب 160 ألف عامل. كما حسنت المغرب من قدرتها التنافسية للصادرات الصناعية لقطاع السيارات، بعد الهند والصين، إضافة إلى امتلاكها لـ 11 منظومة صناعية قادرة على صناعة سيارات وطنية 100 في المئة.