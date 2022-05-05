نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرًا توك توك كهربائي نزل مصر شبيه للعربية والشحنة بـ 8 جنيه السعر مفاجأة (فيديو) في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت شركة Emotion عبر وكيلها في مصر شركة الأمين التوك توك الكهربائي الذي يعتبر بديلًا للجولف كار وهو يختلف اختلاف كبير وجذري عن التوك توك البنزين. فمعروف إن التوك توك يساعد في حل أزمة المواصلات والشوارع الضيقة في المدن المصرية بشوارعها وحواريها. ويعتبر التوك توك الكهربائي من المركبات الآمنة المناسبة للسير في المدن الجديدة والسعر مفاجأة حقًا.

كم يبلغ سعر توك توك Emotion من شركة الأمين؟

يبدأ سعر التوك توك الكهربائي من شركة ايموشن من شركة الأمين بنحو 55 ألف جنيه مصري. ويأتي باثنين من الألوان الأحمر والأزرق.

ما هي مميزات التوك توك الكهربائي في مصر؟

طول التوك توك اثنين متر و 29 سنتيمتر، وعرضه متر وعشرين سنتيمتر وارتفاعه متر و65 سنتيمتر والمحرك اربعة كيلو ونص يولد حوالي 8 حصان، والبطارية 60 فولت 80 امبير بما يعادل سبعة كيلو ونصف، يعني الشحنة الكاملة بـ 8 جنيه ويقطع 100 كيلو في ساعتين ويحتاج إلى راحة بعد الـ 100 كيلومتر فهو أشبه بالسيارة الصغيرة. والتوك توك كله بأكمله فايبر والسقف حديد والأبواب كلها فايبر، والأنوار ال اي دي. وجنوط التوك توك مقاس 12 ومزود بمرايات، وكاميرا خلفية للركن. ويوجد فتحة سقف مانيوال وهوايات خلفية مع اوكرة باب اشبه بالسيارة.

هل التوك توك الكهربائي من ايموشن شركة الأمين أمان؟

يعتبر من المركبات الآمنة والخامات الجيدة والزجاج كهربائي، ويوجد سنتر لوك مع الريموت وكرسي السائق يمكن تحريكه ويمكن أن يركب شخصين في الخلفية. ويوجد انوار ال اي دي في الصالون. ويوجد كاسيت جيد داخل التوك توك الكهربائي. ومفتاح سنتر لوك جيد ومانع سرقة. ويوجد زرار فصل لمنع السرقة. والفرامل امامية وخلفية ويوجد قفل للفرامل ويوجد اشاارت يمين وشمال، وتوجد هواية مروحة ويوجد مارشدين للركن الخلفي ويوجد مخرج 220 ويو اس بي ويوجد فاتحة مايك ماساحات. وتوجد شاشة معلومات تعطيك الشحنة كام كيلو متر، والـ الشحنة الكاملة تعطيك 110 كيلو متر.

هل التوك توك مناسب ؟

التوك توك مناسب للمدن الجديدة واي مدينة فهو شبيه بالتوك توك الخاص بالجونة فهو راقي جدًا مع توفير الكهرباء والطاقة النظيفة. وتم اعتماده في جهاز مجلس المدينة لمدينة السينبلاويين في مصر لدعم فكرة انتشار التوك توك الكهربائي من أجل توفير الأموال. ولكن عيوب التوك توك انه يسير ببطارية اسيد وليست بطارية ليثيوم ايون وهو العيب الوحيد فيه لكن شركة الأمين تعطي ضمان على البطارية لمدة عام.