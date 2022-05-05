أرخص سيارات نيسان مستعملة بالأمارات تبدأ من 11 ألف دَرْهم إماراتي، سوق السيارات المستعملة والجديدة كبير وواسع ويتوافد عليه الكثيرين من كل الفئات لضرورة تواجد السيارة من أساسيات الحياة الضرورية خاصة بأنها تعد وسيلة التنقل المتاحة والسهلة لتنقل الأفراد والأسرة من مكان لأخر، وبسبب ارتفاع أسعار السيارات في الوقت الحالي فأن البحث عن سيارات مستعملة كبير وبأسعار منخفضة ومن أهم أنواع تلك السيارات في الإمارات هي سيارة نيسان بكل فئاتها المتاحة في سوق الإمارات، فتعرفوا معنا على أكبر سوق لعرض السيارات المستعملة بأقل من 20 ألف دَرْهم والتي تبدأ من 11 ألف دَرْهم سيارات مستعملة بالإمارات.

أرخص سيارات نيسان مستعملة بالأمارات

تعتبر سيارة نيسان من أكبر أنواع السيارات شعبية في الإمارات حيث أن لها أكثر من 20 طراز منتشر في جميع مناطق الإمارة مثل دبي والشارقة وأبو ظبي وعجمام والفجيرة ورأس الخمية وغيرها، تعتبر نيسان التيما الأكثر شعبية والتي يتراوح سعرها جديدة ما بين 90 إلى 92 ألف درهم، والأقل سعرا سيارة نيسان ميكرا والتي يمكنك الحصول عليها بأقل سعر من 45 الف درهم لأعلى على حسب الموديل.

للبيع سيارة نيسان مورانو مستعملة موديل عام 2006 3.5

تفاصيل بيع السيارة نيسان مورانو 2006 مستعملة بحالة جيدة من داخل والخارج. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند عرض البيع 145 ألف كيلو متر. مكان تواجد السيارة نيسان في دبي. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم بنزين. عدد الأبواب خمسة أبواب. سعر محرك السيارة نيسان 3500 سي سي. نوع الدفع رباعي، عدد سليندر 6. لون السيارة الخارجي رمادي فضي. مقاعد جلدية، مرايات كهربائية، زر تشغيل. سعر السيارة 11 آلف درهم إماراتي.

سيارة نيسان Versa موديل عام 2012 للبيع مستعمل

متوفر في أبو ظبي سيارة نيسان مستعملة إصدار عام 2012. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند بيع السيارة 100.000 كيلو متر. لون السيارة الخارجي أحمر لامع. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. نوع الدفع للسيارة دفع أمامي.