نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب وسعرها الجبار في السعودية بمواصفات ممتازة وخطوات استيرادها والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب ، من المتوقع أن تكون الرسوم الجمركية لسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2013 التي تحتوي على 4 سلندر تصل إلى 275 ألف جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة مقدرة بحوالي 14%، كما تصل نسبة رسم التنمية إلى 5% مع العلم أن السعة اللترية تكون أكثر من 2000 سي سي.

بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة السيارة قبل أن يتم حساب الرسوم الجمركية، وتمتلك السيارة العديد من المواصفات والإمكانياتالعالية والرائعة التي سوف نستعرضها إليكم عبر السطور القادمة.

جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب

متوفر بسوق السيارات المحلي سيارة تويوتا فورتشنر 2022 التي تكون مزودة بخيارين للمحركات فالأول منها رباعي الاسطوانات تبلغ سعته 2.7 لتر وبقوة 2694 سي سي.

تنتج السيارة قوة 163 حصان وقوة عزم الدوران تصل إلى 245 نيوتن متر مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بالإضافة إلى أن السيارة تعمل بالدفع الخلفي.

تكون من السيارات الكروس أوفر مختلفة الاستخدامات وأكدت الشركة اليابانية المنتجة للسيارة بوجود العديد من التغيرات الخارجية والداخلية المميزة جداً، وتأتي السيارة بنسختين الأولى منها سمارت بمحرك 2700 سي سي رباعي الأسطوانات وبقوة 165 حصان وقوة عزم دوران 245 نيوتن متر.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر

سيارة تويوتا فورتشنر تمتلك الكثير من المواصفات التي تتلخص فيما يلي: