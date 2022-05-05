نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاقة وصلت.. هيونداي توسان الوعرة 2022 بالتقسيط من معرض عبداللطيف جميل على 5 سنوات عرض الموسم في المقال التالي

العملاقة وصلت.. توسان الوعرة 2022 بالتقسيط من معرض عبداللطيف جميل سيارة توسان 2022 من السيارات الاس يو في المميزة والمتوسطة الحجم التي تملك العديد من الإمكانيات في إجراء المغامرات المختلفة على الطرق المتنوعة، حيث أنها تتمتع بمجموعة من الإمكانيات التي تجعلها واحدة من أفضل السيارات الموجودة في الأسواق العربية والعالمية، وقد تم الإعلان من قبل عبداللطيف جميل عن تمويل السيارة بعروض تقسط مختلفة ومميزة لمدة 60 شهر في الفئة المتاحة من السيارة بدون دفع مبلغ مقدم لشراء السيارة إمكانيات سيارة توسان 2022 تتميز السيارة بأنها تضم مجموعة مختلفة من الإمكانيات والمميزات التي تجعلها الأكثر مبيعا في الأسواق وبالتحديد بعد أن تم طرحها في عبداللطيف جمييل بدون مقدم.

فقد تتوفر السيارة بمحرك تصل قوته إلى 156 حصان وتتمتع بإمكانية التشغيل الأتوماتيكي لمحرك السيارة.

بالإضافة إلى أنها مودة باثنين من الوسائد الهوائية في المقاعد الأمامية للسيارة.

مزودة بتقنية التكييف القوية التي توزع الهواء لجميع نواحي السيارة.

بالإضافة إلى أنها مزودة بكاميرا موجودة في خلفية السيارة حتى تكشف الأجواء في الخلف أثناء القيادة.

السيارة بها نوافذ تعمل بالتنقية الكهربائية ومزودة بفتحات يو اس بي وأبل كار حتى تتمكن بربط السيارة بالهاتف المحمول.

والسيارة تحتوي على مثبت السرعة لتسهيل القيادة على الأشخاص في الطرق السريعة.

تقنية الدخول للسيارة تتم بدون مفتاح ور التشغيل المتوفر سريع الاستخدام لمحرك السيارة.

كما أنها تحتوي على إضاءة أمامية بتقنية الليد حتى تكشف كافة الجوانب أثناء القيادة.

بالإضافة إلى أن السيارة مزودة بحساسات موجودة في خلفية السيارة. المواصفات المختلفة لسيارة توسان 2022 هذه السيارة من السيارات القوية للغاية التي تتميز بإمكانية المحرك المزود بأربع أسطوانات مختلفة,

تعمل السيارة بتقنية الدفع الأمامي ومزودة بمساحة تخزين في الخلف تبلغ مساحتها 5.3 لتر.

السيارة متوفرة باستهلام وقود يصل إلى 13.4 كيلو متر لكل لتر.

وهذا بالإضافة إلى أنها من السيارات المناسبة للعائلات لأنها متسعة من الداخل. التقسيط من عبداللطيف جميل يتم تقسيط السيارة من عبداللطيف جميل بدون دفعة مقدمة للشراء.

وتبلغ قيمة السداد 60 شهر.

بالإضافة إلى أنها متوفرة بسعر 149.98 ألف ريال سعودي.

يمكنك التواصل مع معارض عبد اللطيف للاستفسار اكثر عن العروض المقدمة. عمر شويل - جدة العملاقة وصلت.. هيونداي توسان الوعرة 2022 بالتقسيط من معرض عبداللطيف جميل على 5 سنوات عرض الموسم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملاقة وصلت.. هيونداي توسان الوعرة 2022 بالتقسيط من معرض عبداللطيف جميل على 5 سنوات عرض الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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