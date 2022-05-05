بـ8 الاف ريال.. ارخص سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي بحالات ممتازة في الرياض وجده والقصيم

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عمر شويل - جدة بـ8 الاف ريال.. ارخص سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي نقدم لكم عدة أفضل سيارات مستعملة في السعودية، هذا الموضوع مفيد جدًا بالنسبة إلى الأشخاص التي ترغب في الحصول على سيارة بإمكانيات ومميزات متطورة وفي نفس الوقت بسعر مناسب لمعظم الفئات المجتمعية، حيث أن أهم ما يجب أن يكون في السيارة هو الإمكانيات التي تحاكي الواقع وخاصة السيارات السريعة فالوقت له أهمية كبيرة في حياتنا الحالية وخاصة ونحن في عصر السرعة، وسنقدم لكم بعض السيارات التي تناسب الكثير من السعر والمواصفات.

1. سيارة تويوتا كامري 2008

كانت سيارات تويوتا كامري منذ أول إصدار لها وحتى وقتنا الحالي وهي تتمتع بشهرة واسعة وخاصة سيارات 2008 التي لا يزال عليها إقبال كبير في الفترة الحالية ومن مواصفاتها ما يلي:-

سعر بيع السيارة يبلغ 10 ألف ريال سعودي في سوق المستعمل في المملكة العربية السعودية.

تحتوي السيارة على أربع أبواب ويمكنها قطع 200 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي أبيض وتقترن بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

سيارات مستعملة في السعودية

2. سيارة هيونداي سوناتا 2007

كانت سيارة هيونداي سوناتا 2007 من أفضل السيارات التي تم إصدارها في عام 2007م وتربعت على عرش السيارات الأكثر بحثًا وتتميز بكل مما يلي:-

يتم توفير السيارة بسعر يبلغ 9 آلاف ريال سعودي في سوق المستعمل.

تقطع السيارة 250 ألف كيلو متر وتسير بالبنزين.

لونها الخارجي رصاصي وتحتوي على أربع أبواب.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات.

3. سيارة تويوتا يارس 2011

منذ وقت إصدار السيارة ولا يتوقف المشترين عن البحث عنها منذ عام 2011م وحتى عامنا الجاري 2022م وتتميز بأسعارها المميزة ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

تم إصدار السيارة عام 2011م ولونها الخارجي أبيض اللون.

عدد أبواب السيارة أربعة أبواب وناقل الحركة أوتوماتيكي.

يصل عدد الكيلو مترات التي يمكنها قطعها 300 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.

4. سيارة تويوتا فنزا 2003

بالرغم من مرور الكثير من الوقت على إصدار السيارة إلا أنها لا تزال مطلوبة في الأسواق ومن مواصفاتها ما يلي:-