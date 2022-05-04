أقوي تقنية تويوتا اليابانية..سيارة تويوتا أفانزا 2022 بمواصفات وأسعار جبارة في المملكة العربية السعودية

سيارة تويوتا أفانزا 2022، هي واحدة من أحدث سياراتها شركة تويوتا اليابانية النقاب تويوتا أفانزا 2022 القوية، والتي تتمتع بمجموعة كبيرة من الميزات التي تعتبر حاسمة في توفير الراحة والأمان لمالكه في المملكة، من أهم أنواع السيارات العائلية التي حاولت تويوتا توفيرها للسوق من أجل جذب عدد كبير من البيانات وإنها مركبة متعددة الاستخدامات وموثوقة للنقل اليومي، كما أنه يتميز بقدرته على تحمل التكاليف وحداثته فضلاً عن حقيقة أنه يمكن أن يستوعب أكثر من 7 ركاب في الداخل، ولذلك يبحث العديد من الأشخاص عن عروض تمويل السيارات من أجل شراء سيارة بأكثر الطرق مباشرة وعملية ممكنة، وقد أعلنت الشركة المصنعة للسيارة عن مواصفات وأسعار السيارة التي سنقدمها لكم في خطوط المستقبل.

مواصفات تويوتا أفانزا 2022

نظرًا لمواصفاتها وقدراتها العالية تعد Toyota Avanza إحدى السيارات القادرة على تحمل الشدائد والقيادة على الطرق الواعرة

يريد الجميع الحصول على كل ما يحتاجون إليه في سيارتهم، بما في ذلك العناصر التالية:

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات مشتق من طراز VVT.

السيارة مزودة بمحرك 1500 سم 3 ومحرك رباعي الاسطوانات بسعة حوالي 1.5 لتر.

تبلغ قوة السيارة 103 حصانًا وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر.

تسير السيارة بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة وتبلغ سرعتها القصوى 13.5 كيلومترًا في الثانية.

يمكن قفل السيارة من الداخل لجميع الأبواب وهي مزودة بمفتاح دخول بدون مفتاح وكذلك أبواب أمامية وخلفية لتخزين متعلقاتك.

السيارة مزودة بقارئات للبطاقات ومقاعد السيارات منجدة بالكامل بالقماش.

يحتوي على غطاء خلفي مع إمكانية عرض المعلومات المتعددة للسيارة بالإضافة إلى المقاعد الخلفية القابلة للطي.

سعر تويوتا افانزا 2022 في المملكة العربية السعودية

تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا أفانزا في السعودية عدة موديلات تويوتا أفانزا بأسعار تبدأ من 53 مليون ريال سعودي، هذا السعر معقول جدًا عند مقارنته بجميع الميزات التي توفرها السيارة، حيث يتضمن العديد من ميزات الأمان والمعدات الإلكترونية، ويحتوي الداخل على توزيع إلكتروني للفرامل، ومكابح مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للسائق والمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى التوزيع الإلكتروني للمكابح.

تويوتا أفانزا هي فئة تقدم مجموعة متنوعة من الميزات من عبد اللطيف جميل