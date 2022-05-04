نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظرة على سيارة تويوتا سيكويا 2023 وأسعارها في الدول العربية مواصفات الـSUV الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا سيكويا 2023 وأسعارها ، عشاق سيارات الدفع الرباعي يبحثون ويفتشون عن السيارة الجديدة سيارة Toyota Sequoia متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي الـSUV وذلك لأنها تتمتع بمميزات عالية بالإضافة إلى القدرة على التحمل نظراً لمتناتها كما أن السيارة الجديدة تأتي بخمس فئات وكل فئة مختلفة من حيث تجهيزات السيارة وأشكالها وصفاتها مع الاحتفاظ بطابع سيارة تويوتا المميز وفي تلك المقالة سنتحدث عن أشياء كثيرة في السيارة وعن أسعارها بالمقارنة مع منافسيها من السيارات الأخرى حيث أن سعر السيارة يجعلها تنافس بضراوة السيارات الأخرى فتابعونا قراء موقع ثقفني في المقالة.

تويوتا سيكويا 2023 وأسعارها

حسب ما تم تداوله من قِبَل الشركة تويوتا. فإنها قالت أن سيارة تويوتا الجديدة، تأتي بمجموعة ناقل حركة من نوع I-Force Max Hybrid. وهذا وقد تعتبر تلك المجموعة هي خاصية جديدة جداً من سيارة تويوتا. كما أن تويوتا سيكويا 2023 وأسعارها تتوفر بمحرك كهربائي وهو من نوع V6. كما أن المحرك مزود بشاحن من نوع تيربو مزدوج. وسعة المحرك تبلغ 3.5 لتر. بالإضافة إلى 3500 سي سي.

كما أم المحرك ينتج محرك قوة يبلغ مقدارها 437 حصان. كما أن ذلك بالإضافة إلى أعظم عزم للدوران يبلغ حوالي 790 نيوتن لكل متر. فيما يتصل المحرك أيضا مع ناقل حركة أوتوماتيكي وهذا الناقل مكوّن من 10 سرعات. كذلك تأتي أيضا Toyota Sequoia 2023 في خمسة فئات متنوعة والفرق بينهم أنه تختلف الفئات في التجهيزات فيما بينهم. مثل اختلاف عزم الدوران الخاص لكل فئة وهم : فئة SR5. وفئة TRD Sport وفئة Limited. وفئة TRD Pro وأخيراً فئة Platinum في سيارة تويوتا الجديدة.

سيارة تويوتا الجديدة 2023

تعتبر سيارة تويوتا الجديدة من السيارات المتينة في صنعها ومواصفاتها. كما أن سعرها منافس لبعض السيارات الأخرى وهذا ما سنذكره في نقاط أخرى في المقالة. كما أن السيارة شملت الكثير من التغيير في ميكانيكا السيارة أو في تصميمها. كذلك لأن السيارة أصبحت في القمة بعد إيقاف بيع لاند كروزر.

السيارة تأتي بتصميم خارجي يجذب العين والانتباه يتميز بالقوة والشراسة. كما أن التصميم مزود بمصابيح أمامية على شكل حرف T مُدمج وهذا ما سيظهر في الصور. كما أن تويوتا سيكويا 2023 وأسعارها مزودة بعجلات مصنوعة من معدن الكروم بقياس 22 بوصة. كذلك تأتي السيارة بنظامي تعليق أمامي وخلفي مستقل بممتصات للصدمات وذلك في فئاتها الأعلى. كما يتمتع ذلك الطراز بمعدل استهلاك عالي خاص بالوقود حيث يبلغ مقدار جالون واحد لكل 13 ميل داخل نفس المنطقة مع جالون واحد لكل 17 ميل على الطريق السريع وفي الأخر جالون واحد لكل 15 ميل وذلك بين المدينة والطرق السريعة في سيارة تويوتا الجديدة.

سعر سيكويا 2023 في الدول العربية

أصبح تقريباً الآن بشكل شبه مؤكد أن Toyota Sequoia 2023 ستكون موجودة رسمياً في الأسواق في صيف 2023 وأسعارها في الدول العربية سنعرضها عليكم الآن ولكن يجب التنوية أن تلك الأسعار ليست شاملة الضرائب الجمركية أو غيرها، والأسعار التي ستتراوح فيها الفئات هي :