سيارات موديل 2022 بدون مقدم والقسط الأول والثاني مجاني بأقل راتب

مع انتشار الكثير من أحدث موديلات السيارات تكثر عمليات البحث الآن عن أفضل الأنواع من السيارات التي تتوفر بها العديد من أحدث الكماليات مما تجعل من القيادة سهلة وآمنة للكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافر من خلال مجموعة من التمويلات العديد من عروض السيارات التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات العميل، مما يساعد في اتخاذ قرار الحصول على تمويل للسيارات الجديدة، وهو ما يتم توفيره لدى العديد من جهات التمويل سواء البنوك أو الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية.

سيارات جديدة موديل 2022

تبحث عن سيارة موديل جديد بدون ما تدفع أي دفعة أولى وتستلم السيارة وبدون أي تعقيدات سوف تحصل على سيارة أحلامك في أسرع وقت، سيارة مستعملة موديل 2021، فشركة عبد اللطيف جميل تقدم وتوفر لك أقوى وأفضل العروض للسيارات الجديدة والمستعملة أيضاً، ومن أهم عروض السيارات الجديدة هو عرض سيارة هيونداي موديل 2022 بأهم المزايا والكماليات التي يبحث عنها جميع المواطنين والمقيمين أيضا في الملكة العربية السعودية، سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات، ومن أهم مزايا التمويل أنه بدون أي مقدم ولا يحتاج إلى كفيل ولا رسوم إدارية والقسط الأول والثاني مجاني، ويمكنك أن تقم بالمقارنة بين عروض السيارات المتوفرة وسوف تحصل على الأفضل لك ولعائلتك.

شروط شركة عبد اللطيف جميل للسيارات

يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو متقاعد تأمينات.

لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال.

السجل الائتماني نظيف.

حساب بنكي لصاحب التمويل.

أن يكون المتقدم عامل بالوظيفة الخاص بما لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل.

لا يقل العمل بالوظيفة الحكومي عن شهر قبل طلب التمويل.

وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

خطوات طلب تمويل السيارات

هناك عروض سيارات هيونداي لأكسنت وإلنترا، سوناتا، كريتا، كونا، توسان، وجميعهم بأقل قسط شهري سيتم دفعه شهريا حتى تحصل على أضل عروض السيارات الجديدة، وجميعهم موديل 2022، ويجب أن تعلم بأنه باقي على نهاية العرض المقدم 4 أيام، ويمكنك أن تتقدم بطلبك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل لسيارات هيونداي 2022، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8002442211 طوال أيام الأسبوع.