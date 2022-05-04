القوة والفخامة .. كيا تكشف رسمياً عن السيارة كيا تيلورايد الجديدة 2023 مواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية

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سيارة كيا تيلورايد الجديدة 2023 ،أعلنت الشركة الكورية كيا الستار عن الإصدار الجديد تيلورايد 2023 والتي تعد واحدة من أفضل أنواع السيارات الحديثة الموجودة بمعارض نيويورك الدولي للسيارات والمتوفرة بتصميم خارجي معدل لحد ما عن الموديلات الحالية، حيث أنه يحتوي على تكنولوجيا حديثة ومتطورة من أجل مساعدة السائق والتقنية المحدثة لتتساوي بفئات التجهيز الجديدة. سيارة كيا تيلورايد الجديدة 2023 مواصفاتها قد كشفت شركة كيا عن إصدارتها الجديدة لسيارة تيلورايد 2023 ليعمل الإصدارات الجديدة لها بنظام الدفع لكافة العجلات.

عن إصدارتها الجديدة لسيارة تيلورايد 2023 ليعمل الإصدارات الجديدة لها بنظام الدفع لكافة العجلات. ومتوفرة بطراز جديد ليرتفع الركاب نحو 0.4 بوصة عن الإصدار السابق وبها تقنية سحب جديدة ومزودة بقبضان وسعة السقف أكبر، وذات شبكة هوائية معادة للتصميم الكامل.

وأيضاً عجلات بسعة 20 بوصة من بين التشطيبات الحرصية لهذه الفئة، كما أن هذا متوفر بمنفذ خاص بالشحن يعمل بقوة تصل نحو 110 فولت، وبها إطارات بمقاس 18 بوصة حتى تسهل الحركة على المنحنيات والطرق الصعبة، وذات معدل سحب يبلغ نحو 5500 رطل وارتفاع عن 5000، أما بالنسبة لما يتعلق بالمجموعة الخاصة بنقل الحركة وتكون واحدة بلا تغييرات لكافة الفئات المتنوعة.

ومتوفرة بمحرك ذات سعة 3.8 لتر وينتج عنه قوة 291 حصان ونحو 262 رطل لعزم الدوران، كما أن الشركة أضافت خاصية رائدة وتتمثل بالتحكم بالنزول للمنحدرات لإضافة جديدة قياسية لكافة الموديلات تيلوريد 2023 سواء كانت تعمل بنظام الدفع الأمامي والدفع الكلي لجميع العجلات.

كما أن الشركة أوضحت بإضافة العديد من اللمسات المتميزة بالسيارة فقد تمكنت من استبدال سيارة تيلورايد للمصابيح الأمامية المستطيلة وذات لون برتقالي وتحتوي على بصمة إضاءة تتم عن طريق زوج من المصابيح الرفيعة وتكون بشكل عمودي بكل جانب.

كما أنها غيرت صياغة الوجهة الأمامية السفلية وتم إزالة العلامة التجارية لحرف TELLURIDE بالشبكة الأمامية، وتمكنت الشركة المصنعة أيضاً من تعديل السيارة بالجهة الخلفية وبالجانب السفلي من جسم السيارة، وعلى نفس الصدد تم تحديث سيارة كيا سبورتاج لموديل 2023 عن التصميم المعتاد والأخير لها لتصبح ذات تقنيات أكثر وبتصميم راقي ومختلف عن الإصدارات السابقة. سعر سيارة كيا تيلورايد 2023 يبلغ سعر سيارة كيا تيلورايد 2023 lx2wd بالمملكة العربية السعودية 148 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة كيا تيلورايد lxawd بالسعودية 151 ألف ريال سعودي.

حقق سعر سيارة 2023 كيا تيلورايد exl بالسعودية 171 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة كيا تيلورايد 2023 sx في المملكة العربية السعودية نحو 187 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة القوة والفخامة .. كيا تكشف رسمياً عن السيارة كيا تيلورايد الجديدة 2023 مواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوة والفخامة .. كيا تكشف رسمياً عن السيارة كيا تيلورايد الجديدة 2023 مواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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