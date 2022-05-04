نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات …سيارة تويوتا سيكويا الجديدة 2023 تعرف على مميزاتها وأسعارها في الدول العربية في المقال التالي

سيارة تويوتا سيكويا الجديدة 2023، بعد أن أعلنت شركة تويوتا عن سيارة الجيل الثالث لسيارات الدفع الرباعي، والتي أثارت حالة من الجدل من قبل متابعين السيارات وخبراء السيارات سوياً حيث أن السيارة قد تم الكشف عنها منذ فترة ومن وقتها والجميع متشوق للتعرف على ما مواصفات السيارة، نظراً لأن هذا الإصدار قد تم تشيده من قبل منصة tnga-f إلى جانب الكثير من المزايا الموجودة بالسيارة تتمكن من التعرف عليها معنا بالسطور القادمة. سيارة تويوتا سيكويا الجديدة 2023 مواصفات سيارة تويوتا سيكويا الجديدة 2023 هذه السيارة تأتي باستخدامات متعددة من حيث الحجم الكلي، فهي مكونة من ثلاث صفوف وقصيرة بالطول.

يشبه التصميم الخارجي للسيارة سيارة تندر، كما أنها مزودة بنوابض هوائية متميزة.

إلى جانب احتوائها على مخمدات تكيفية منها مخمدات فوكس بمقاس 2.5 بوصة.

تتمكن من السير على التضاريس والطرق الصعبة والمنحنيات والطرق الصحراوية.

مزودة بإطارات ذات مقاس 33 بوصة مع وجود حجرات جانبية وكذلك خزانات بعيدة.

كما أن السيارة تتميز باحتوائها على مجموعة نقل هجيني تقوم بالعمل بالكهرباء أو البنزين.

تمنح المستخدم أقل معدل باستهلاك الوقود إلى جانب أنها تتميز عن باقي السيارات بقوة عزم دوران كبيرة. مزيا محرك سيارة سيكويا 2023 تتنافس السيارة مع سيارات متنوعة منها كابستون التي تتميز التقنيات الكثيرة بالسيارات الحديثة.

وتضم جميع وسائل الترفيه وسائل الأمان كما أنها متاحة بخصم قوي لسيارات الدفع الرباعي التي تستوعب نحو 7 و8 راكب تشبه سيارة تويوتا لاند كروز وتندر.

أما بالنسبة للمحرك فهو v6 وذات سعة تبلغ 3.4 لتر، وأيضاً المحرك متوفر بطريقة قياسية بمحرك هجين.

ويحتوي على محرك كهربائي بين توين تربو وذات ناقل حركة أتوماتيك يعمل 10 سرعات. سعر سيارة تويوتا سيكويا 2023 تتوفر سيارة تويوتا سيكويا الجديدة 2023 في الأسواق السعودية بسعر يبدأ من 199.000 ريال سعودي.

سيكويا الجديدة 2023 في الأسواق السعودية بسعر يبدأ من 199.000 ريال سعودي. ومتاحة في الإمارات العربية المتحدة بسعر يبلغ 257.100 درهم إمارتي.

في قطر يبدأ سعرها من 254.855 ريال قطري، وفي الكويت حققت سعر يبدأ من 21.170 دينار كويتي.

ومتواجدة في البحرين بسعر 26.390 دينار بحريني، وفي سلطنة عمان يبدأ سعرها من 26.929 ريال عماني، وفي مصر يبدأ من 1.100.000 جنيه. عمر شويل - جدة وحش السيارات ...سيارة تويوتا سيكويا الجديدة 2023 تعرف على مميزاتها وأسعارها في الدول العربية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات …سيارة تويوتا سيكويا الجديدة 2023 تعرف على مميزاتها وأسعارها في الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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