نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارات ..بـ6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة تويوتا كورولا و سيارة هيونداي النترا في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة في المقال التالي
بـ6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة تويوتا كورولا و سيارة هيونداي النترا في السعودية، يرغب فئة كبيرة من الأشخاص امتلاك سيارة ولكن بالنسبة للأسعار الباهظة تجعلهم غير قادرين على القيام بذلك، ولكنهم لا يدركون وجود أنواع كثيرة من السيارات المستعملة وبأنظمة تقسيط وبأسعار على قد الأيد، والأهم من ذلك أن السيارات تتمتع بإمكانيات فائقة الجودة وبحالة ممتازة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة ومن أهمهم تويوتا ونيسان.
بـ6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة
يوجد الكثير من موديلات متنوعة للسيارات المستعملة وبحالة ممتازة تتمن من شرائها بعد التعرف عليها:ـ
سيارة نيسان أرمادا 2006
- تعتبر سيارة نيسان واحدة من بين أفضل أنواع السيارات التي يتم تقديمها بعام 2006 والسيارة تتميز بمواصفات ذات جودة عالية:ـ
- يبلغ عدد كيلوات السيارة نحو 382 ألف و545 كيلو متر.
- السيارة متاحة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ويبلغ سعر السيارة نحو 10 ألاف ريال سعودي، والسيارة تتمتع بلون خارجي ذهبي.
- السيارة متاحة بعدد أبواب 5 أواب، ونوع الوقود المستخدم بنزين، نوع الوقود بنزين، وبناقل حركة أتوماتيك.
- السيارة يقبل عليها الكثير من الأشخاص بسبب ما تتمتع به السيارة من تقنيات وإمكانيات عالية الجودة.
سيارة تويوتا كورولا 2017
- نحن نعلم أن سيارات تويوتا تنال على شهرة كبيرة ويبحث عنها الكثير من الأشخاص.
- حيث أن السيارة تعمل بوقود البنزين وتقطع مسافة نحو 137 ألف كيلو متر.
- ومزودة بناقل حركة أتوماتيك ولها عدد أبواب أربع ومتاحة بمنطقة جيزان بسعر يبدأ من 25 ألف ريال سعودي، والسيارة الخارجي أبيض.
- السيارة متوفر بها إمكانيات متعددة سواء كانت للترفيه أو للأمان والسلامة.
سيارة هيونداي النترا 2008
- أما بالنسبة لسيارة هيونداي إلنترا 2008 فهي من أفضل أنواع السيارات شهرة بهذه الفترة وتتمتع السيارة بالكثير من المواصفات.
- قد تم تقديم السيارة منذ عام 2008، وتستخدم وقود بنزين وتعمل بناقل حركة أتوماتيك بأغراض كثيرة.
- السيارة تقطع نحو 642 ألف ريال سعودي، والسيارة متاحة باللون الأبيض، ومتوفرة بالرياض بسعر يبلغ نحو 6 ألاف ريال سعودي.
- السيارة متاحة بعدد نحو أربع أبواب تدعم الكثير من وسائل الأمن والسلامة وبتقنيات متنوعة وسائل ترفيه كثيرة.
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