سيارات تويوتا مستعملة بدون مقدم بأقل قسط شهري بالسعودية مع الضمان من كبرى المعارض، يوجد الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن سيارات مستعملة بموديلات حديثة تكون بسعر مناسب تناسب الدخل الشهري لهم حتى لو كانت بالتقسيط، لذا قامت كبرى المعارض بتوفير تلك النوعية من السيارات بدون مقدم وبقسط شهري يناسب الراتب الشهري، وتكون تلك السيارات بضمان وسيارة قوية توفر الراحة والأمان ومناسبة لكل الأعمار وهي سيارات تويوتا التي توفر الشعور بالقوة والأمان لكل الأسرة، ويحصل على سيارة مناسبة للتنقل في كل الطرقات موديل تويوتا بأقل قسط شهري من المعارض الكبرى في المملكة العربية السعودية.

سيارات تويوتا مستعملة بدون مقدم بالسعودية

سنعرض لكم مجموعة من سيارات تويوتا مستعملة بسعر مغري سواء كان للكاش أو التقسيط، ومتوفرة تلك السيارات في معارض عبد اللطيف جميل بموديلات حديثة وحالتها ممتازة، وسعر القسط الشهري مناسب للراتب وبدون سداد مقدم اختاروا منها ما يناسبكم.

سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2018 XLI مستعملة بالتقسيط

متوفر لدى معارض عبد اللطيف جميل السعودي سيارة تويوتا كورولا. سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2018. سيارة تويوتا سيدان في الرياض مستعملة. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة من 140.000 إلى 149.999 كيلو متر. مبلغ السيارة بالكاش 57986 ريال سعودي. القسط الشهري يبلغ نحو 1.523 ريال سعودي. تواصل عبر معارض عبد اللطيف جميل 8004400055.

سيارة تويوتا موديل 2021 باص فان بوكس للبيع مستعمل بالتقسيط

للبيع سيارة تويوتا هايس إصدار عام 2021 مستعملة. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. نوع السيارة تويوتا فان بوكس. مكان تواجد السيارة في مدينة الرياض. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. سيارة تويوتا هايس عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند العرض 500. سعر السيارة كاش يبلغ نحو 136390 ريال سعودي. سعر تقسيط السيارة الشهري 2.899 ريال سعودي.

سيارة تويوتا افانزا موديل عام 2018 فان بوكس بيع تقسيط