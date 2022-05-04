تقسيط سيارة تويوتا كورولا عبد اللطيف جميل الآن وبأسعار مغرية ونظام تقسيط بسيط

تقسيط سيارة تويوتا كورولا عبد اللطيف جميل بدون مقدم ازداد البحث بشكل كبير في الفترة الأخيرة من قبل عديد من الأشخاص يريدون الحصول على سيارة بالتقسيط بدون أن يتم دفع مقدم لهذه السيارة بجانب وجود أفضل المواصفات واسعار تتناسب مع جميع الفئات وبالتالي تعتبر سيارات كورولا من أفضل أنواع السيارات الشهيرة داخل المملكة السعودية ودول الخليج ويتم استخدامها بشكل كبير للغاية وتلك المواصفات المميزة الموجودة فيها من الداخل، لهذا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بتقسيط سيارات كورولا.

تقسيط سيارة تويوتا كورولا

تعتبر هذه السيارة يوجد عليها إقبال كبير داخل المملكة السعودية وهي إنتاج الشركة اليابانية تويوتا وبالتالي سجلت أعلى مبيعا في العالم خلال الفترة الأخيرة لهذا سوف نوضح لكم مواصفات السيارة وأسعارها من خلال السطور التالية.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

تتميز هذه السيارة بوجود عدة محركات رباعية الاسطوانات وقوة الحصان تصل إلى 120 حصان مع عزم الدوران 154 نيوتن في المتر.

كما يتوفر في هذه السيارة ماتور ناقل حركي أوتوماتيكي.

وتقوم السيارة باستهلاك الوقود حوالي 6 . 8 لتر أما المسافات تصل إلى 100 كلم كما يتواجد فيها مكيف هواء أوتوماتيكي.

يتوفر فيها أيضا شاشة عرض البيانات ويوجد فيها راديو وتكييف هواء حيث يصل طول السيارة إلى 4630 ملليمتر والعرض 1780 مليمتر كما يتواجد فيها الشنطة الخلفية تكون النسخة الأخيرة من تويتا كولا 2022.

سعر سيارة كورولا 2021

سيارة L وصل سعرها إلى 75 , 293 ريالا سعوديا.

أما بالنسبة لسيارة LE بلغ سعرها 76 , 981 ريال سعودي.

بينما سيارة SE سجلت حوالي 84 , 482 ريال سعودي.

بسعر 87 , 107 ريال سعودي سيارة Edition Nightshade S

وبسعر 94 , 590 ريال سعودي سيارة Edition Apex SEوسجلت سيارة كولار فيه XLE : سعر 91 , 795 ريال سعودي.

وفيه XSE : سجلت سعر 97 , 421 ريال سعودي.

وصل سعر 106 , 367 ريال سعودي عن فيه سيارة كورولا Edition Apex XSE

مزايا التقسيط عبد اللطيف جميل

من أكثر المميزات الموجودة في أنك لا تقوم بدفع مقدم عند الحصول على السيارة وبالتالي يتم تقسيط السيارة لمدة 60 شهر وبدون حاجة إلى موافقة الكفيل كما أن التقسيط متوافق مع إحكام الشريعة الإسلامية، حيث يمكن الحصول بكل سهولة من مجموعة عبداللطيف جميل لتمويل السيارات على سيارة أحلامك.