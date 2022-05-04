نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سيارة بالتقسيط الآن امتلك سيارة أحلامك بسهولة من خلال معرفة شروط وضوابط التقسيط في المقال التالي
شراء سيارة بالتقسيط الآن امتلك سيارة أحلامك بسهولة من خلال معرفة شروط وضوابط التقسيط، يعتبر أمر امتلاك السيارات من الأمور الهامة في المملكة العربية السعودية، والتي يحرص عليها المواطن والمقيم، حيث أنها تسهل عملية التنقل من مكان لآخر داخل المملكة خاصة للموظفين الذين يحرصون على الوصول إلى العمل في وقت محدد بدون تأخير، ولك مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات التي تشهده لجميع الأنواع والفئات، فإن هذا الأمر يبدو صعب للغاية، لذا قامت بعض المعارض في المملكة بإطلاق نظام التقسيط الذي يتيح للمواطن الحصول على السيارة بمقدم مناسب وتقسيط الباقي على عدة أشهر وبشروط وضوابط مختلفة تحددها المعارض نفسها، لذا دعونا نتعرف على هذه الضوابط والشروط بالتفصيل.
شروط شراء سيارة بالتقسيط
تقسيط السيارات هو حل يلجأ له بعض الأفراد الغير قادرين على دفع ثمن السيارة بشكل كامل، ولكن تخضع هذه العملية لشروط، أهمها:
- ضرورة كتابة عقد بين الطرفين البائع والمشتري مدون به كافة إجراءات البيع مثل: إجمالي ثمن السيارة، والمقدم، وقيمة كل قسط.
- أن يقوم كل من الطرفين بتوقيع العقد، وتسليم السيارة للمشتري بجميع ملحقاتها.
- كما يتم تحديد قيمة الأقساط الشهرية، والتزام المشتري بسداد الأقساط في موعدها.
- يجب ألا تزيد عمولة البيع للبائع عن 1٪ وفقا للقانون السعودي.
- في حالة عدم سداد الأقساط الشهرية في موعدها، يحق للبائع فسخ العقد.
- كما يجب تقديم خطاب تعريف بالراتب الخاص بالمشتري، وأن يكون مختوم من قبل المؤسسة التي يعمل بها، مما يفيد أنه قادر على سداد الأقساط.
- إذا تراوحت نسبة الأقساط ما بين 3٪ إلى 4٪، يجب توفر تأمين للسيارة ضد الحوادث.
كيفية شراء سيارة بالقسط في المملكة
- يمكن للمواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية شراء سيارة بالقسط من خلال إحدى المعارض التي تطبق نظام التقسيط.
- حيث يتم عن طريق تقديم بعض الأوراق مثل: صورة الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة، صورة خطاب الراتب، صورة التأمين.
- بعد ذلك يقوم الوكيل بالتأكد من سلامة البيانات المعطاة والبدء في الإجراءات عن طريق استلام دفعة القسط الأول والتوقيع على العقد بين الطرفين، والعمل على ترخيص السيارة مع الالتزام بعدم بيعها حتى ينتهي من سداد الأقساط.
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