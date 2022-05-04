أرخص سيارات هيونداي مستعملة بالرياض بسعر يبدأ من 12 ألف ريال، يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في التعمق والبحث عن أجود أنواع السيارات لأنها من الأساسيات في الحياة داخل المملكة ولا يمكن الإستغناء عنها، حيث يوجد الكثير من أنواع السيارات من تويوتا وهيونداي ونيسان وشفرولية وغيرها، ومع إرتفاع أسعار سيارات الجديدة نقدم لكم مجموعة من سيارات هيونداي في الرياض مستعملة من أشهر موديلات السيارات في السعودية، والتواصل مع مالك السيارة على رقم جوال.

أرخص سيارات هيونداي مستعملة بالرياض

سيارة هيونداي ازيرا للبيع موديل 2010، سيارة مستعملة لعدم الحاجة، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند عرضها للبيع 159.999 كيلو متر، نوع الوقود المستخدم بنزين، سيارة بها فتحة سقف، كاميرا خلفية، كراسي ومقاعد السيارة من الجلد، مكيف السيارة كهربائية، لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي، سعر السيارة كاش بدون تقسيط 12 ألف ريال سعودي، تواصل مع مالك السيارة على رقم 0582405853.

سيارة هيونداي سوناتا موديل عام 2011 للبيع مستعملة في رياض

متاح للبيع سيارة هيونداي سوناتا عبر مواقع الالكترونية. سيارة هيونداي سوناتا للبيع في خالدية بمدينة عرعر. سيارة هيونداي ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. السيارة هيونداي سوناتا موديل 2011 باللون الأبيض. عداد الممشى للسيارة سجل 88.000 ألف كيلو متر. سعر السيارة هيونداي سوناتا كاش يبلغ نحو 15 ألف ريال سعودي. سعر السيارة هيونداي سوناتا أقساط يبلغ نحو 17 ألف ريال سعودي. مكينة السيارة 1600 سي سي. لون السيارة الخارجي أبيض، ولون السيارة مع داخل بيج تواصل مع مالك السيارة على رقم 0596271535.

سيارة هيونداي ازيرا موديل 2009 في الرياض مستعملة

في الرفيعة بالرياض سيارة هيونداي ازيرا إصدار عام 2009. السيارة بها رشوش متفرقة، سلندر 6. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند بيع 357 ألف كيلو متر. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. مواصفات السيارة فتحة سقف، مرايا كهربائية. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. نوع الوقود المستخدم بنزين. سعر السيارة كاش 14 ألف ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم 0548027087.

سيارة هيونداي اكسنت مستعملة للبيع إصدار عام 2012