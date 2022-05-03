نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون دفعه اولي… أقوي عروض الراجحي لتمويل السيارات بدون رسوم إدارية وبأقل قسط شهري في المقال التالي

بدون دفعه اولي… أقوي عروض الراجحي لتمويل السيارات بدون مقدم وبدون أي رسوم إدارية ويصل قيمة القسط الشهري لها إلى ألف ريال سعودي، حيث أن هذه العروض مميزة جدًا ومناسبة للكثير من الفئات المجتمعية حيث يمكنكم تحويل القسط الشهري من خلال مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم العديد من السيارات المميزة وبإمكانيات عالية وكذلك أسعارها مناسبة للكثير من العملاء والمشترين وسنقوم بتوضيح ذلك في سطور مقالنا التالية. عروض الراجحي 2022 سيارات بدون مقدم يتم التمويل بدون رسوم بالإضافة إلى دفع قسط السيارة بدون دفعة أولية.

دفعة القسط الأخير تصل قيمتها إلى 40% من سعر السيارة.

الدفعة الأخيرة يتم سدادها على مدار ست وثلاثين شهر.

يمكنك سداد سعر السيارة بجميع أقساطها على مدار خمس سنوات.

يبدأ معدل النسب السنوي من 4.26% بالتأمين. كيفية تقديم طلب للحصول على سيارات عروض الراجحي يمكنكم تقديم الطلب من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي السعودي.

أو من خلال التقديم على تمويل تأجير السيارات من وكلاء مصرف الراجحي المستفيدين.

وكذلك يمكنكم الذهاب إلى الفرع الأقرب لك من فروع البنك ومعك كل الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب.

إذا كان هناك أي خطأ أو رغبة في الاستفسار بخصوص أي شيء يمكنكم التواصل عبر رقم مصرف الراجحي الموّحد والمجاني وهو 800124222. مميزات عروض مصرف الراجحي على السيارات دفعة السيارة الأولى تبدأ من نسبة 5%.

تمويل السيارة يتم بدون أي رسوم ودفعات أولية.

قيمة القسط الشهري منخفضة قد تكاد تكون أقل من ألف ريال سعودي.

دفعة قسط السيارة الأخير تصل إلى 40% ويتم سدادها على أكثر من شهر.

أما بالنسبة إلى المدة الكاملة لسداد الأقساط فتصل إلى خمس سنوات (60شهر). شروط الحصول على سيارة بدون تحويل راتب الراجحي يجب تطبيق كل أحكام وشروط مصرف الراجحي السعودي والعروض تبدأ من أول يوم حتى آخر يوم للعروض وحتى تنتهي السيارات المعروضة.

على العميل العلم بأن المصرف له إشراف ورقابة من قبّل المصرف المركزي السعودي.

كما يجب العلم بأنه ربما يكون هناك اختلاف بين الصورة والسيارات المعروضة حتى لو اختلاف طفيف. عمر شويل - جدة بدون دفعه اولي... أقوي عروض الراجحي لتمويل السيارات بدون رسوم إدارية وبأقل قسط شهري - ثقفني

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