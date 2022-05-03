نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة موديل 2021 بدون مقدم وضمان حتى ثلاث سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من الأفراد الحصول على سيارة مستعملة وبحالة جيدة مناسبة للاستخدام الشخصي، ويوجد بها كافة الإمكانيات المتاحة، وقطع غيار متوفرة وأيضا عدد الكيلومترات الخاصة بها قليلة، وحتى يحصل على ذلك فيلجأ إلى البحث عن أفضل عروض السيارات المستعملة بين المعارض والمواقع، وحتى تحصل على ذلك يمكنك أن تحصل على سيارة أحلامك من خلال أفضل الشركات التمويلية لعروض السيارات، وتحصل على سيارة موديل 2021 بأقل قسط شهري وبدون مقدم، فقط تقدم بطلبك في الحال واحصل على سيارة أحلامك في أسرع وقت.

سيارة مستعملة موديل 2021 بدون مقدم

عروض سيارات مستعملة من شركة عبد اللطيف جميل بضمان ثلاث سنوات ولا يتم دفع أي مقدم، سيارات جديدة بدون دفعة أولى، فقط سوف تتقدم بطلبك وإذا توافرت معك الشروط المعلن عنها من قبل الشركة سوف تحصل على سيارتك في نفس الوقت وبدون أي تأخير، سيارات لمحدودي الدخل، وتمويل السيارات المستعملة هو بمثابة فرصة حتى تحصل على سيارة حديثة بسعر قليل وبالتقسيط المريح، وبدون أي تعقيدات، وهناك عرض مقدم لسيارة مستعملة تويوتا يارس 2021 لونها أبيض، أوتوماتيك بضمان 3 سنوات، عدد خطوات سيرها 69,99 كيلومتر، على طريق الملك سعود، توجد في الدمام، بالتقسيط على قسط شهري 1,112 ريال شهريا، بدون دفعة أولى، بفترة سداد 60 شهرا، وتكون نسبة التملك حتى 30% ليكن إجمالي مبلغ السيارة 82 ألف ريال.

شروط الحصول على السيارات المستعملة

ستتمكن من الحصول على أفضل عروض السيارات المستعملة عند موافقتك على الشروط المعلن عنها من قبل شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، تمويل سيارات بدون مقدم، وهي تعد من أفضل الشركات داخل المملكة العربية السعودية والموثقة بمزاولة التمويل التأجيري للسيارات والذي ينتهي بالتملك، وشركة عبد اللطيف جميل هي من أفضل وأقوى الشركات التي تقدم العروض التمويلية للسيارات الجديدة والسيارات المستعملة، وهناك عروض سيارات جديدة موديل 2022 بأقل قسط شهري يبدأ من 800 ريال وكما أنه من ضمن العروض القسط الأول والثاني مجاني، وكل هذا من خلال الشركة لسيارات كيا وأم جي وتويوتا، وجيلي وهيونداي، ومن أهم الشروط كالأتي:

أن يكون المتقدم لطلب التمويل لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 70 عاما.

يعمل بجهة حكومي أو جهة خاص.

لا يقل العمل بالجهة الحكومي شهر قبل التقدم بطلب التمويل.

لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل للعمل الخاص.

يقدم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

التمويل متاح للمتقاعدين.

خطوات التقديم لطلب التمويل

يتم التقديم لطلب التمويل من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة، ويمكنك الذهاب إلى أحد الفروع للشركة داخل المملكة والتي توجد في جدة، وطريق الحرمين، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جيزان، كما يمكنك أن تقم بالاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 في الأسبوع لتحصل على العروض المتوفرة والمناسبة لك.